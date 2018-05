bož, Novinky

Podle americké vize by požadované kontrakty měla zajistit širší bilaterální dohoda obou zemí.

Potenciální dohodu s Pekingem v oblasti energetiky a zemědělství by mohly ohrozit státy Evropské unie, stejně jako Austrálii, Brazílii nebo Argentinu, poznamenal Financial Times.

Americký ministr obchodu Wilbur Ross by měl tento týden v Číně diskutovat s tamními představiteli o seznamu produktů, které Čína dováží z jiných zemí, ačkoliv by je mohla zajistit importem z USA.

Jednání místo obchodní války

Americký ministr financí Steven Mnuchin teprve před několika dny oznámil, že zavedení penalizačních cel na dovoz čínského zboží se odkládá. „Obchodní válku v tuto chvíli odkládáme,“ uvedl. Obě strany vzápětí vydaly společné oficiální prohlášení, v němž deklarovaly, že budou v jednáních pokračovat.

Peking se zároveň zavázal v budoucnu kupovat výrazně více amerického zemědělského a energetického vývozu. Tím by mělo dojít ke snížení obchodního deficitu, na který si Trump neustále stěžuje.

Trump hrozil, že uvalí na dovoz čínského zboží do USA cla v celkové roční výši 150 miliard dolarů (3,3 biliónu korun). Peking hrozil protiopatřeními a svět se obával, že by to znamenalo obchodní válku.