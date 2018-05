Jiří Novotný, Právo

Podle nich nestačí pouze postavit stáčení tachometrů mimo zákon, protože v praxi sankce příliš nefungují. Naopak belgický systém, který platí už dvanáct let, tyto podvody téměř vymýtil.

„Stočený tachometr má tak v Belgii už jen kolem jednoho procenta prodávaných ojetin. Nyní byl Car-Pass zaveden i na Slovensku a já věřím, že se k tomu brzy přidá i Česko,“ uvedl Zdechovský.

Návrh novely už chystají piráti

Car-Pass je certifikát, který obsahuje záznamy o počtu ujetých kilometrů vozidla. Stav tachometru se do něj zapisuje nejen při povinné technické prohlídce, ale i při každé návštěvě servisu, opravě či výměně součástek.

Všechny údaje putují do centrálního systému a jsou veřejně přístupné, takže každý zájemce o ojetý vůz má možnost do nich nahlédnout. Jde tedy o garantované údaje o vozidlech, na něž se mohou kupující ojetin skutečně spolehnout.

Návrh novely zákona, která by tento systém obsahovala, začala chystat Pirátská strana. Ta k tomu 18. května uspořádala kulatý stůl.

„Místo nefunkčních perzekucí chceme jít cestou získávání a zveřejňování garantovaných informací o prodávaném vozidle. Pak by se už nemělo stávat, že kupující zaplatí dvojnásobek ceny za vůz, který ve skutečnosti naprosto neodpovídá popisu,“ zdůvodnil při kulatém stole člen dopravního týmu Pirátů Miloš Zmeškal nutnost takové legislativní změny.

Jak ale upozornil Poche, většina ojetin, které jsou v ČR na trhu, se dováží ze zahraničí, zejména z Německa.

V STK a na emisích se fotí i tachometr

Proto by bylo potřeba iniciovat jednotnou evropskou směrnici o zavedení Car-Passů a systémy jednotlivých zemí propojit. Ujmout této iniciativy by se měli nejen čeští europoslanci, ale zejména ministerstvo dopravy.

Potřebu legislativní změny, která by v ČR pomohla omezit podvody s tachometry, připouští také ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO). Podle něj ale už nyní k tomu přispívá skutečnost, že stanice pro měření emisí jsou od letošního 1. ledna povinny odesílat do Centrálního informačního systému STK fotodokumentaci z kontroly vozidel a on-line ukládat výsledky měření.

Mechanici na emisích i ve stanicích technické kontroly musí dokumentovat pohled na vozidlo zepředu i zezadu, výrobní štítek, tachometr a VIN kód. Snímky tak slouží rovněž jako důležitý zdroj kontroly počtu skutečně najetých kilometrů.