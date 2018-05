Bouřky a deště napáchaly miliónové škody

Škody po bouřkách, které v minulých dnech zasáhly především západní část České republiky, půjdou přinejmenším do miliónů. Vyplývá to z vyjádření největších pojišťoven. I v pátek meteorologové varovali před silnými bouřkami v jižních, západních a středních Čechách. Výstraha platí do pátečního večera.