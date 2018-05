Jiří Vavroň, Právo

„V peněženkách občanů se reálně projevilo to, že zemi a její ekonomice se daří, rostou mzdy a platy,“ říká finanční poradce František Macháček.

Největším zdrojem peněžních příjmů domácností byly mzdy. Průměrná nominální měsíční mzda v národním hospodářství (na přepočtené počty zaměstnanců) dosáhla úrovně 29 504 Kč.

Nakoupili jsme více zboží a služeb

Celkový objem sociálních příjmů, které směřovaly loni k českým domácnostem, dosáhl částky 509,2 miliardy korun. Zvýšily se příjmy občanů z dávek důchodového pojištění, nemocenského pojištění a příspěvku na péči, u ostatních druhů sociálních dávek byl zaznamenán pokles.

Z celkových příjmů domácnosti Češi a Češky utratili částku 2357,6 miliardy korun na svoji běžnou spotřebu, jako jsou potraviny, náklady na bydlení, provoz domácnosti. Po zohlednění cenové inflace tak za své příjmy reálně nakoupili více zboží a služeb, konkrétně o zhruba 86,2 miliardy korun než v roce 2016.

Z pohledu statistiky tak v roce 2017 nominální průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele představovala 22 925 korun. Zde ale ekonomičtí analytici upozorňují, že se skutečně jedná o statistické průměry. Příjmy některých skupin obyvatel, jako jsou například samoživitelky, důchodci a jiné, byly samozřejmě nižší.

Rostou půjčky i vklady

Podle údajů České národní banky (ČNB) představoval ke konci roku 2017 úhrnný objem půjček domácností evidovaných u peněžních ústavů 1,530 biliónu korun, což bylo o 110 miliard více než ke konci roku 2016. Rozhodující část úvěrů nadále představovaly hypoteční a jiné úvěry na bydlení.

Současně se loni zlepšovala i platební morálka, lidé své závazky platili. Jak dodává František Macháček, zlepšená platební morálka se projevila jako odraz velmi nízké nezaměstnanosti, kdy získat a udržet si pravidelný příjem nebyl v Česku problém.

Celkové vklady domácností se podle dostupných údajů ČNB v roce 2017 zvýšily ve srovnání s předchozím rokem o 161 miliard na 2 bilióny 370 miliard.

Podíl domácností s příjmem pod hranicí chudoby dosáhl v roce 2017 úrovně 9,1 procenta. Česko se tak řadí mezi evropské země s nejnižší mírou chudoby. Pro domácnost jednotlivce představovala hranice chudoby ve sledovaném roce 11 195 Kč. U domácnosti dvou dospělých tato hranice vycházela 16 792 Kč měsíčně, u rodiče s dítětem do 13 let činila 14 553 Kč měsíčně a pro partnerský pár se dvěma dětmi do 13 let byla 23 509 Kč měsíčně.

Počet důchodců se starobním důchodem (včetně poměrného starobního) vzrostl loni o 8,6 tisíce na 2 milióny 404 tisíc osob. Průměrný nominální starobní důchod (vyplácený samostatně) dosáhl částky 11 866 Kč a převýšil o 391 Kč skutečnost stejného měsíce roku 2016.