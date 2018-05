ČTK

Evropská unie byla před zavedením mezinárodních protiíránských sankcí v roce 2006 největším obchodním partnerem Íránu a chtěla by tuto pozici obnovit. Po zrušení sankcí se dostala na třetí místo za Čínu a Spojené arabské emiráty. V letech 2016 a 2017 vzrostl objem vývozu z EU do Íránu ročně o 31,5 procenta a dovozu skoro o 84 procent. EU do Íránu vyváží jaderné reaktory, letadla, auta, strojírenské produkty a zařízení, kotle, farmaceutické a chemické výrobky, plasty i zařízení pro vesmírné projekty.

Německo bývalo v minulosti vůbec největším obchodním partnerem Íránu, objem vzájemných obchodů koncem 70. let činil šest miliard dolarů. V roce 2013 spadl na dvě miliardy, avšak loni se německý vývoz do Íránu začal zotavovat a dosáhl 3,5 miliardy dolarů.

Obchod Íránu s Francií po jaderné dohodě z roku 2015 vzrostl od ledna do října 2017 o 118 procent ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ropná společnost Total uzavřela s Íránem kontrakt za 4,8 miliardy dolarů (104 miliard Kč) na rozvoj největšího světového pole zemního plynu na příštích dvacet let. Firma Airbus plánovala Íránu prodat 100 letadel za 18 miliard dolarů. Velké podíly v Íránu mají automobily Renault a Peugeot.

I další unijní země měly z obnovy vztahů s Íránem po zrušení sankcí nemalý prospěch - obchody s Rakouskem vzrostly loni o 34 procent, objem obchodů se Španělskem dosáhl loni v přepočtu skoro 43 miliard Kč a s Nizozemskem 34 miliard Kč. Itálie své obchodování s Íránem od roku 2016 zvýšila ročně o 117 procent.

Šlo o obchod, tvrdí server



Z těchto údajů server vyvodil, že starost EU o dohodu s Íránem nepramení výhradně z obav o regionální stabilitu nebo nešíření jaderné vojenské technologie. Macron ani Merkelová podle The Hill nebyli zcela „čestnými vyjednávači”, ale spíš obhájci toho, co je nejlepší pro Francii a Německo.

Nejvíc obchodních kontaktů má Írán s Čínou, která také usiluje o zachování dohody. Loňský objem obchodů s Čínou činil 37 miliard dolarů a do Číny mířilo 21 procent íránského exportu. Do Emirátů pak 14 procent stejně jako do Iráku.