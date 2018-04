Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Omezení se má týkat žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání či investování a také žádostí o zaměstnaneckou kartu.

Od roku 2014 se přitom počet žádostí o dlouhodobá víza za účelem zaměstnání ztrojnásobil na více než 9000. Za první tři čtvrtletí loňského roku žádalo o tato víza 13 500 cizinců.

Nápad vnitra narazil už v připomínkovém řízení na ostrý nesouhlas firem a resortů zemědělství, průmyslu a dopravy i práce a sociálních věcí. Protestují proti němu i zaměstnavatelské svazy či Hospodářská komora. Tvrdí, že v době, kdy se české podniky potýkají s velkým nedostatkem pracovníků, je takové opatření nepřijatelné.

Dá se tedy očekávat, že diskuse bude ještě bouřlivá a s nejasným výsledkem.

Podle návrhu novely zákona o pobytu cizinců by vláda omezila počet žádostí, které by české ambasády v zemích mimo EU mohly ročně přijmout.

Chce ochránit pověst



Ministerstvo tím chce ochránit pověst zastupitelských úřadů, které v posledních letech nezvládají nápor žadatelů o práci v ČR. Podle vnitra úřady kvůli průtahům při vyřizování žádostí čelí velké kritice a jejich zaměstnanci jsou bez důkazů osočováni z korupce. Na situaci parazitují i organizované zprostředkovatelské skupiny. Množí se žaloby cizinců.

Ministerstvo průmyslu a dopravy žádá bližší vysvětlení důvodů návrhu. „V podmínkách ekonomické konjunktury omezované zoufalým nedostatkem pracovních sil považujeme omezování ekonomické migrace ze třetích zemí z hlediska dalšího ekonomického růstu za kontraproduktivní,“ tvrdí resort.

Podle jeho vyjádření by ekonomická migrace měla podléhat „samoregulačním mechanismům“ a reagovat pružně na pohledávku zaměstnavatelů na pracovníky. To podle resortu kvóty nezajistí.

„Migrační kvóty postrádají smysl zejména v případě žádostí o zaměstnaneckou kartu, kdy se uchazeči o zaměstnání z řad cizinců hlásí na pozice, které byly nejprve ze strany Úřadu práce podrobeny zátěžovému testu trhu práce,“ dodává MPO.

Ať rozhodne trh práce

Na zdržování poukázalo i ministerstvo zemědělství. „V praxi může docházet k akutním potřebám zaměstnanců, např. v zemědělství, na které patrně nebude nařízení vlády schopné pružně reagovat,“ uvedl resort. Podle něho není vůbec zřejmé, podle jakého klíče se výše kvóty bude určovat.

Ministerstvo práce považuje za nepřípustné, aby důvodem omezování ekonomické migrace kvótami byla kapacitní nedostatečnost ambasád. „K využívání opatření v podobě kvót by mělo dojít až na základě zhodnocení situace na trhu práce,“ tvrdí a upozorňuje, že návrh je v rozporu se směrnicí EU, která umožňuje žádost posoudit jako nepřijatelnou, nebo zamítnout, ale není v ní ani slovo o znemožnění žádost vůbec podat.

Pochybnost vyjádřilo i ministerstvo zahraničí. Připouští, že opatření umožní zacílit ekonomickou migraci na nedostatkové profese, upozorňuje ale na stanovisko Nejvyššího správního soudu, podle kterého musí být umožněno podat všem žádost osobně. „Neumožnění by bylo nezákonným zásahem,“ uvádí MZV.

Doplatí na to balet i opera

Návrh kvót svými připomínkami cupovaly i zaměstnavatelské svazy a Hospodářská komora. Nelíbí se jim, že s nimi nebyl návrh předem projednán.

Unie zaměstnavatelských svazů nesouhlasí s kvótami v kultuře. „Baletní a operní soubory a orchestry jsou již dnes velmi mezinárodní a zaměstnávání těchto cizinců podléhá pracovnímu povolení, omezení v této oblasti by vedlo ke snížení umělecké kvality a k ohrožení fungování těchto těles,“ připomíná unie.

„Pro regulaci ekonomické migrace by měly být určující potřeby trhu práce,“ tvrdí Svaz průmyslu a dopravy. V návrhu postrádá „podrobnější popis toho, jak by případné zavedení kvót mělo v praxi fungovat“ i to, jak bude zajištěno, aby žadatelé a zaměstnavatelé včas věděli o tom, že příslušná kvóta již bude naplněna.

To chybí i Hospodářské komoře, která shodně se svazem průmyslu žádá kvóty do zákona vůbec nedávat. „Vzhledem k dlouhodobému nedostatku pracovních sil v ČR považujeme za nebezpečné každé opatření, které může ztížit cizincům ze třetích zemí přístup na český pracovní trh,“ protestuje komora.