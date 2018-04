tov, Novinky

Ve srovnání s dalšími městy střední a západní Evropy Praha podle studie zaostává v rozvoji P+R parkovišť jak v celkové kapacitě, která patří k nejmenším, tak i v přepočtu k denně dojíždějícím obyvatelům z jiných krajů.

„Praha významně zaostává ve vybavenosti P+R za ostatními metropolemi, ve Vídni připadá jedno stání na P+R parkovišti na 28 dojíždějících, zato v Praze na 53. To je dokonce více než v Mnichově, městě s největším podílem dojíždějících v celém Německu. Mnichovu na rozdíl od Prahy pomáhá také hustá síť záchytných parkovišť u železničních stanic v širším regionu,“ řekl Pavel Kliment z KPMG.

Analýza přitom uvádí, že budování nových záchytných P+R parkovišť nyní patří mezi priority magistrátu. Loni se tak po několika letech otevřela nová P+R parkoviště s kapacitou 530 stání na místě odtahových parkovišť. Na letošní rok Praha vyčlenila na investice do nových P+R parkovišť 163 miliónů korun.

Podíl obyvatel dojíždějících za prací veřejnou dopravou.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Nedostatek parkovacích míst v metropoli však ovlivňuje nejen počet každodenně dojíždějících obyvatel za prací, ale i skutečnost, že počet osobních automobilů na tisíc obyvatel je z okolních metropolí jeden z nejvyšších. Zatímco ve Vídni je to 370 automobilů, v Praze je to hned 621.

Podíl těch, kteří v Praze dojíždějí za prací veřejnou dopravou, je přitom podle uvedené analýzy také relativně vysoký. Každodenně se tak přepravují zhruba dvě třetiny všech Pražanů. Například ve Varšavě je to o sedm procent méně. Nejvíc ze sledovaných měst využívají veřejnou dopravu ve Vídni – 73 procent obyvatel.

Město Počet P R parkovišt

Celkový počet stání

Průměrný počet stání

Největší parkoviště

Vídeň 11 9 349

850

1 800

Mnichov 31 8 097

261

1 259

Hamburk 25

7 677

307

854

Budapešť 31

5 617

181

1 451

Varšava 15

4 487

299

1 010

Praha 20

3 373

169

651

Zdroj: KPMG, informace z webů měst, provozovatelů P+R a dopravních podniků



Chybějící parkoviště v metropoli kritizují také developeři. „Praha musí uvažovat strategicky. Jinak hrozí, že bude její fungování a další rozvoj zbrzděn, či dokonce zcela ochromen,“ řekl předseda představenstva firmy Trigema Marcel Soural. Nová odstavná parkoviště podle něj patří mezi nutné investice.

„Podle statistik ČSÚ v Praze oficiálně žije 1,3 miliónu lidí. Reálně však toto číslo bude výrazně vyšší, nejméně kolem 1,5 až 1,7 miliónu. A další denně do Prahy dojíždějí za prací. Pokud započteme také zahraniční turisty, je třeba zohlednit, že denně se v metropoli pohybují víc než dva milióny lidí, a pro tyto počty je třeba město projektovat a budovat,“ řekl šéf developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský.

Hustota zalidnění na druhou stranu není zatím v Praze nijak vysoká. Podle údajů Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy žije ve městě na hektar okolo 25 obyvatel. Ve Varšavě je to podle stejného zdroje 33 a ve Vídni dokonce 41 obyvatel. Do hlavního města Rakouska přitom každodenně dojíždí cca 265 tisíc lidí, což je ještě o třetinu víc než do české metropole.

S problémem najít volné místo k parkování se Pražané potýkají už řadu let. Větší kapacita odstavných parkovišť by mohla část lidí přimět přestoupit při cestě do centra na MHD.

„Problém s parkováním je především v historickém centru Prahy a dále prakticky všude, kde jsou parkovací zóny – pokud tedy nejste rezident dané oblasti. V širším centru často ani hotely nebo apartmány nemají vlastní parkovací kapacity a nechávají na hostech, aby si parkování zařídili sami,“ řekl Jaroslav Mach, spoluzakladatel společnosti Mr. Parkit, která nabízí parkovací služby a sdílení volných kapacit garáží.

Dodal, že ceny parkování v garážích mimo centrum se při rezervaci na 12 či 24 hodin pohybují mezi 6 a 10 korunami za hodinu, v centru jsou zhruba dvojnásobné.

Receptem na řešení složité parkovací situace by mohlo být posílení investic do nových záchytných parkovišť na okraji metropole i ve Středočeském kraji a částečně i budování nových developerských projektů s větší kapacitou například podzemních garáží, než má současná zástavba.