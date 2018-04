Novinky, ČTK

V pařížské dohodě se téměř 200 států zavázalo, že udrží zvyšování globální průměrné teploty pod hranicí dvou stupňů Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

Trump ohlásil odstoupení loni v červenci. Země, která původně dohodu podepsala, však může odstoupit od nové dohody nejdříve tři roky po jejím vstupu v platnost. USA tedy odstoupí od dohody až 4. listopadu 2019.

„Amerika se k něčemu zavázala a jako Američané máme odpovědnost to splnit, pokud to nečiní vláda. Já toho jsem schopen. Ano, pošlu šek se sumou, již Amerika slíbila, jako by to bylo od federální vlády,” nechal se slyšet Bloomberg. Peníze zašle na konto Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC).

USA by se k dohodě mohly vrátit



Ze své charitativní nadace Bloomberg Philanthropies někdejší starosta loni nabídl ke krytí jiných projektů spojených s klimatickými změnami 15 miliónů dolarů.

Trump letos v lednu naznačil, že by se USA mohly za určitých podmínek k dohodě vrátit.

Bloomberg si myslí, že by Trump mohl názor na odstoupení změnit. „Je o něm známo, že názory mění. Amerika má velký podíl na řešení (klimatických změn) a měla by světu pomoci odvrátit hrozící katastrofu,” řekl Bloomberg.