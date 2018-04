Jiří Novotný, Novinky, Právo

Ve nedělním diskusním pořadu ČT na to upozornil bývalý viceguvernér ČNB a nynější europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer.

Zmíněná novela by mohla být přijata ještě letos. Pokud bude schválena, získá ČNB právo nejen tak jako dosud doporučovat bankám podmínky k poskytování hypoték, ale přímo jim nařídit, aby se jimi striktně řídily.

V současné době ČNB bankám například doporučuje, aby neposkytovaly úvěry nad 90 procent hodnoty nemovitostí. U méně movitých žadatelů však poskytují ještě nižší hypotéky, například ve výši 80 procent hodnoty nemovitosti. „ČNB tím přispívá k ochlazení zájmu o hypotéky,” uvedl ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Další ukazatel by byl poměr celkové výše dluhů k příjmům žadatele. Do kolika procent příjmu by se žadatelé mohl zadlužit by určila až vyhláška. Podobnou regulaci zavedli ve Velké Británii, kde výše hypoték nesmí 4,5 krát překročit roční příjem žadatele. Poslanci měli novelu na stole naposledy v srpnu loňského roku, ale nakonec rozhodli, že se jí do voleb nebudou zabývat.

Žádosti se už teď posuzují přísněji

„Nízké úrokové sazby jsou velkým motorem růstu hypoték a zdražování nemovitostí. Dávat ale do zákona taková omezení, která dopadnou na velkou skupinu lidí, je problematické,“ řekl Niedermayer. Žádosti se už teď posuzují přísněji.

Jak v neděli potvrdil ředitel měnové sekce ČNB Tomáš Holub, banky v přípravě na tuto novelu už teď přísněji posuzují příjmy žadatelů o hypotéku a míru jejich celkového zadlužení.

„Účinnější než restriktivní opatření stanovená zákonem by ale byla výstavba sociálních bytů a zvyšování nabídky na trhu nemovitostí. Opatření ČNB to sama nezvládnou,“ je přesvědčen Niedermayer.

Stejný názor má i Holub. „Dostupnost bydlení je v tom, aby se stavěly nové byty, vždyť nabídka realitního trhu je nyní přiškrcena a byty jsou stále dražší,“ zdůraznil. ČNB se podle něj zpřísňováním podmínek snaží, aby prudce nepřibylo lidí, kteří budou předluženi a ztratí schopnost hypotéky splácet.

Zadlužení roste

Úrokové sazby hypoték sice v ČR mírně rostou, zaostávají ovšem za rychlým růstem cen nemovitostí. Zatímco koncem roku 2016 byla průměrná úroková sazba 1,77 procenta, letos v březnu činila 2,46 procenta. Počet uzavřených hypoték byl přesto v březnu letos nejvyšší.

Podle diskutujících se tak vytváří nebezpečí, že stále více domácností nebude schopno hypotéky splácet. Vždyť celkové zadlužení českých domácností dosáhlo koncem února již 1,61 biliónu korun, přičemž 1,16 biliónu z této sumy byly právě půjčky na bydlení.