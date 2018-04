Novinky, ČTK

Ekonomiku Číny podpořila silnější poptávka spotřebitelů a překvapivě vysoké investice do realit, a to navzdory pokračujícím snahám vlády zmírnit růst cen domů. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil čínský statistický úřad.

Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali, že HDP stoupne na počátku roku o 6,7 procenta. Vysoký růst je pozitivní zprávou pro politiky v Pekingu, protože jim dává prostor k dalšímu omezování rizik v čínském finančním systému a snižování znečištění životního prostředí, aniž by to způsobilo stagnaci ekonomického růstu.

Investice do realit, důležitý pohon ekonomického růstu, zrychlily v prvním čtvrtletí na 10,4 procenta, což bylo nejrychlejší tempo za tři roky. Ekonomiku nadále podporuje spotřeba, která má na celkové ekonomické aktivitě země podíl 77,8 procenta.

Obavy z obchodní války



„Spotřeba je skutečně silná, je zde silný růst mezd v městských oblastech. Podhodnotili jsme sílu spotřeby v Číně,” řekla ekonomka ING Iris Pangová. Upozornila také, že realitní sektor navzdory očekávání negativního dopadu na ekonomiku nadále posiluje. Analytici odhadovali, že investice do realit začnou ochlazovat kvůli rostoucím úrokovým sazbám a opatřením na jeho zpomalení.

Cílem vlády je udržet ekonomický růst za celý rok kolem 6,5 procenta. Tempo růstu tak sice zpomalí z loňských 6,9 procenta, i tak bude patřit mezi nejvyšší na světě, pokud se ho podaří splnit.

Ekonomiku loni podpořily hlavně bankovní půjčky a prodej realit. Jejich růst se úřady snaží zbrzdit kvůli obavám z vysokého zadlužení, které již dosáhlo 270 procent HDP. To je pro rozvíjející se ekonomiku až nezvykle mnoho.

„Přestože Čína bojuje s vysokým zadlužením své ekonomiky, tamní hospodářství si dokázalo udržet vysoké tempo růstu. Tato zpráva podpoří světovou poptávku, což pomůže k dalšímu rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů. Hrozba obchodních válek mezi Čínou a USA se do dat zatím nepromítla,“ řekl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

USA zavádějí cla na čínské zboží, podle prezidenta Donalda Trumpa v reakci na krádeže amerického duševního vlastnictví Pekingem. Čína reagovala odvetnými opatřeními stejného rozsahu. [celá zpráva]