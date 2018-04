ČTK

Výsledky podniku byly podpořeny daňovou reformou a růstem úrokových sazeb.

Čtvrtletní příjmy společnosti JPMorgan se meziročně zvýšily o zhruba deset procent na 28,52 miliardy dolarů. Překonaly tak očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu agentury Reuters odhadovali v průměru na 27,68 miliardy dolarů.

Čisté příjmy z úroků stouply o devět procent na 13,5 miliardy dolarů, a to díky vyšším úrokovým sazbám i růstu objemu úvěrů. Americká centrální banka v prosinci zvýšila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 1,25 až 1,50 procenta. Letos v březnu pak základní sazba Fedu vzrostla o další čtvrtinu procentního bodu do rozpětí 1,50 až 1,75 procenta.

Pomohly nižší daně



Společnost JPMorgan navíc těžila z daňové reformy prezidenta Donalda Trumpa snižující sazbu daně z příjmu. Na daních tak za první čtvrtletí zaplatila o 240 milionů dolarů méně než před rokem, ačkoli její hrubý zisk vzrostl o zhruba dvě miliardy dolarů, napsala agentura AP.

Čtvrtletní výsledky v pátek zveřejnila také čtvrtá největší banka v USA Citigroup. V prvním čtvrtletí meziročně zvýšila čistý zisk o 13 procent na 4,62 miliardy dolarů (94,8 miliardy korun). Celkové příjmy se zvýšily o tři procenta na 18,87 miliardy dolarů (přes 387 miliard Kč).

Výsledky překonaly odhady analytiků. Podobně jako u konkurenta napomohly zejména nižší daně a vyšší zisky z drobného bankovnictví.