ČTK

Jednotlivé značky automobilky se rozdělí do tří nových skupin, nazvaných Volume, Premium a Super Premium, uvedla agentura Reuters. Volkswagen zatím bližší informace k rozdělení jednotlivých značek neuvedl. Německý list Spiegel napsal, že skupina Volume by měla zahrnovat modely pro masový trh VW, Škoda a Seat. Prémiové značky by měly být rozděleny do dvou skupin, jedna bude zahrnovat Audi a Bentley a druhá Porsche, Bugatti a Lamborghini.

Koncern také oznámil výměnu šéfa pro lidské zdroje, kterým se stane Gunnar Kilian. Novým členem představenstva byl jmenován šéf Porsche Oliver Blume.

Diess je zastáncem restrukturalizace a snižování nákladů a opakovaně se přel s vlivnými odbory. Bývalý manažer automobilky BMW k Volkswagenu přešel v roce 2015 a podle agentury AP byl od začátku považován za potenciálního budoucího šéfa celého koncernu. Diess nebude jen šéfem koncernu, tedy předsedou představenstva, jak zní oficiální název jeho funkce, ale bude mít na starosti také vývoj vozů a výzkum a automobilovou informační technologii, která je hlavním prvkem autonomní mobility a služeb nabízených prostřednictvím aplikací pro chytré telefony.

Akcie VW zpevnily



Müller původně vedl značku Porsche a předsedou představenstva koncernu se nečekaně stal v září 2015, kdy ve funkci nahradil Martina Winterkorna. Ten rezignoval kvůli skandálu s podvody při testech emisí naftových vozů. Pod Müllerovým vedením se skupině podařilo překonat následky skandálu a loni zaznamenala rekordní prodej a vysoký zisk. Celkem prodala 10,74 miliónu vozů a vydělala 11,6 miliardy eur (293,6 miliardy Kč). Předseda dozorčí rady Hans Dieter Pötsch v prohlášení uvedl, že Müller odvedl vynikající práci v době, kdy společnost čelila nejnáročnějším úkolům ve své historii.

Analytici jmenování Herberta Diesse vítají. "Diess je akční člověk, pro Volkswagen je to nejrozumnější volba, aby vedl skupinu do další fáze její transformace," uvedl analytik Frank Schwope z Nord LB. Spokojeni jsou patrně také investoři, akcie Volkswagenu totiž ve čtvrtek na burze ve Frankfurtu zpevnily o 1,99 procenta na 176,60 eura, zatímco index DAX přidal jen 0,98 procenta na 12 415,01 bodu.

Koncern Volkswagen vlastní 12 značek. Patří mezi ně značky osobních automobilů Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini a Porsche, značky nákladních aut MAN a Scania a rovněž užitkové vozy Volkswagen a motocykly Ducati.