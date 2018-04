Akcie aerolinek Norwegian po zprávě posílily až o 47 procent.

IAG ve čtvrtek uvedla, že ve firmě Norwegian koupila podíl 4,61 procenta a že plánuje s touto společností zahájit rozhovory zahrnující možnost předložení nabídky na úplné převzetí. Zdůraznila však, že není jisté, zda se skutečně rozhodne nabídku podat.

This is what happened to shares in Norwegian Air after the owner of British Airways said it had bought a stake in the Nordic airlinehttps://t.co/R7kCycwxs6 pic.twitter.com/40BTvzMg7r