Před měsícem ministr Ťok otevřel obálky s předběžnými nabídkami pro budoucí řešení výběru mýta. Překvapují vás zprávy, že už nyní hodlá vyhlásit vítěze?

Upřímně, mě už kolem mýtného tendru a kroků ministerstva nepřekvapí vůbec nic. Je asi na investigativních novinářích, aby hledali důvody, proč ministr v demisi teď najednou tak šíleně pospíchá s vyhlášením vítěze, když sám prohlašoval, že má čas na jednání do konce léta.

Ministr sám zpochybňuje základní parametry tendru…

Ministerští si od počátku sami zvolili nesmírně komplikovaný a zdlouhavý způsob tendrování – dvoukolové jednací řízení se soutěžními dialogem. Učinili tak zřejmě s cílem nalézt co nejlepších nabídky pro daňové poplatníky. Na to ale nyní rezignovali. Nejprve provedli pouze formální posouzení kvalifikačních předpokladů účastníků a všechny pustili dál, jen tím ztratili čtyři měsíce. Teď, zdá se, zapomněli i na dialog, v němž ale mohli dosáhnout dalšího snížení ceny, a to i u nejnižší nabídky.

Obrátil se na vás někdo z hodnotící komise? Zahájili s vámi nějaké rozhovory?

Vůbec nic se neudálo. Přestože ministr ještě minulý týden prohlašoval, že zkoumají všechny čtyři nabídky, informace médií říkají, že komise prozkoumala pouze jedinou nabídku s nejnižší cenou. Celé je to podivné. Předložené nabídky byly jasně označeny jako indikativní, předběžné. Čekali jsme, že bude naše nabídka zhodnocena, že budeme mít prostor vysvětlit rozdíly v našem řešení i ceně. Pokud se kuloární zvěsti potvrdí, ministr bude občanům dlužit vysvětlení, proč nehledal nejlevnější variantu výběru mýta po roce 2019.

Tendr je napadán z mnoha pozic. Jako celospolečenský problém se projevila zejména otázka rozšiřování mýta do regionů. Ministr ale přispěchal s ujištěním venkova, že je připraven v případě komplikací regionální mýto vypnout nebo vybírat s nulovým tarifem. Nebylo by to řešení?

Začíná to nápadně připomínat absurdní slovenskou cestu, kde stát se SkyTollem rozšířili mýto na 17 tisíc kilometrů všech silnic, aby tam pak žádné mýto nevybírali a zvýšili tak jen náklady systému s nulovým výnosem…i proto na Slovensku přesahují provozní náklady padesát procent. Jen a pouze kvůli zmíněnému rozšiřování mýta na „jedničky“ se v Česku vyhodí současný zainvestovaný mýtný systém a bude se stavět nový. Jen kvůli tomuto politickému nápadu se nedostaneme při budoucím provozu mýta na skutečně nízké náklady.

Ministr nulovým mýtem možná uklidní regiony, ale dostane se do bizarní situace blízké podvodnému jednání – nejprve chce zpoplatnit regionální silnice, vyvolá tím potřebu změnit mýtný systém a znehodnotit stávající, aby pak tam mýto vypne a současný rozsah zpoplatněné sítě se v podstatě nezmění? Ať tedy ministr zahrne do hodnocení nabídek i současný systém, který byl dosáhnul méně než desetiprocentních provozních nákladů. Otázka na právníky může znít, zda nejde o flagrantní porušení zákona o zakázkách, když ministr sám zpochybňuje základní parametry tendru…

Přesně tak. Říkáme to už dlouho a konzistentně, že se stát nechová jako dobrý hospodář, pokud rezignoval na další využívání svého moderního a spolehlivě fungujícího mýtného systému, který už občané jednou zaplatili. Tady se vžila určitá chiméra, že by to pak musel dál provozovat Kapsch. Ale stát má systém plně v rukou, má od něj všechny klíče, takže otevřený tendr na jeho provozování by dokázal najít nejlepšího budoucího správce.

Jak je to tedy s těmi provozními náklady současného a budoucího mýta?



Je to jednoduché – pokud šlo politikům o co nejlevnější vybírání mýta od ledna 2020, pak měli vysoutěžit provozovatele stávajícího mýtného systému. Pokud jim šlo o další utrácení peněz daňových poplatníků, výměnu mýta za nové a vyhození stávajícího zainvestovaného systému, prosazení satelitního řešení a konkrétního komerčního subjektu, pak zvolili správnou variantu.

Ministr dopravy otevřel obálky a radostně začal porovnávat ceny provozu stávajícího a nového mýta. Poněkud zamlčel, že obě mýta budou mít naprosto odlišné podmínky. Provedli jsme rychlé porovnání – to mělo samozřejmě udělat ministerstvo už dávno - a vyšlo nám, že i nejlevnější obálková nabídka je výrazně dražší, než by byl provoz stávajícího mýta.

Kapsch už v roce 2015 státu prokazatelně navrhoval, kde je možné na provozu ušetřit, ministr nám poděkoval a…nic se nestalo

Dnes vybíráme podle základních technických podmínek tendru z roku 2005. Ročně spotřebujeme na provoz systému 1,5 miliardy korun, tedy 15 % z vybraného mýta. Ministr ale pro nové mýto změkčil ty základní technické podmínky, například nepožaduje tak hustou síť obslužných míst pro kamióny, nebo se nepočítá s odměnou provozovatele za nadvýběr. Suma sumárum po odečtení těchto změkčení od stávajícího provozu jsme na 890 miliónech korun, což je neuvěřitelných 8,6 % provozních nákladů.

Podle Vás lze stávající mýto od roku 2020 provozovat za 890 miliónů korun ročně?



Ještě levněji! Nezapomeňte, že to je částka před soutěží. Kdyby ministerstvo s takovými podmínkami soutěžilo provoz stávajícího systému, nabídky v obálkách by samozřejmě klesaly pod zmíněných 890 milionů. Tvrdá soutěž, v níž by na rozdíl od té probíhající, nechyběli velcí evropští hráči, by přinesla daňovým poplatníkům jako výsledek klidně i pětiprocentní provozní náklady. Ať tohle nějaký politik zpochybní jako nejlepší řešení!

Proč ale nejde zlevnit provoz stávajícího mýta hned, jak požadoval ministr Ťok?

Ministr bohužel lže a manipuluje veřejností. Musí totiž dobře vědět, že to není možné a že to byli právě jeho úředníci, kteří další optimalizace provozu mýta zablokovali. Kapsch už v roce 2015 státu prokazatelně navrhoval, kde je možné na provozu ušetřit, ministr nám poděkoval a…nic se nestalo.

Pak jsme nabídli slevy, když se vyjednávalo o dodatcích umožňujících vybírat mýta po roce 2016, což umožnilo pokles nákladů z 20 na současných 15 procent. Jenže další úspory vyžadovaly, aby ministerstvo otevřelo ony základní technické podmínky, kterými jsme povinni se řídit. To tehdy odmítli, ale najednou ministr tvrdí, že to půjde. Ministerstvo je pánem mýtného systému, zná každou provozní položku, každý šroubek. Pan Ťok se furiantsky vyjádřil, že je připraven slevy s námi vyjednat nejlépe do Velikonoc, pak se ale ptáme, proč tak neučinil už v předchozích letech, pokud šlo slev skutečně dosáhnout? A ptát se mohou i orgány činné v trestním řízení, proč se tady nepostupuje řádně a hospodárně při správě státního majetku?

Ministr tvrdí, že jste ho právě Vy tehdy ujistil v otázce například obslužných míst pro kamióny, že jejich redukce žádné úspory nepřinese.

To je úsměvné, protože ministr má ve veřejných smlouvách uvedeny dokonce jednotkové ceny za provoz každého obslužného místa, takže i dítě školou povinné si spočítá úsporu, pokud by se stát rozhodl zavřít třeba polovinu obslužných míst. S trochou nadsázky, tahle ministrova výmluva možná šířeji objasňuje, proč se celému dopravnímu resortu poslední roky tak daří.

Každopádně ministerstvo dobře vědělo, kde hledat další úspory určitě nejpozději v červnu 2017, kdy tato změkčení provozních podmínek vtělilo do nového mýtného tendru pro výběr o roce 2020. Znovu opakujeme – ministerstvo jediné disponuje současným mýtným systémem, ono jediné může sáhnout do technických podmínek provozu a jediné tedy může zajistit další optimalizaci stávajícího provozu.