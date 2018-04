ArcelorMittal chce obětovat ostravské hutě neznámé firmě, tvrdí Středula

Nadnárodní ocelářská společnost ArcelorMittal chce podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly obětovat ostravské hutě neznámému subjektu, aby mohla koupit jinou společnost v Itálii. Do moravskoslezského regionu, který je zasažen problémy důlní firmy OKD a strojíren Vítkovice, to podle Středuly přinese další velké téma. Středula to v sobotu řekl delegátům sjezdu ČSSD v Hradci Králové.