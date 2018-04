Tažení proti sporným „životkům” pokračuje, problém má další pojišťovna

Městský soud v Praze vydal konečný verdikt o neplatnosti pojistné smlouvy Flexi Pojišťovny České spořitelny (PČS). Jako hlavní důvod uvedl nedostatečné informování klienta o nákladech a poplatcích. Za poškozené klienty to uvedl jejich mediální zástupce Jiří Chvojka. Rozhodnutí se podle něj týká stovek tisíc smluv, pojišťovna to odmítá. Je to už třetí případ zpochybněné smlouvy o životním pojištění.