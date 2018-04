Bohumír Žídek, Novinky

Stávka způsobila chaos, který znepříjemnil ranní cestu do práce zhruba 4,5 miliónu cestujících, kteří každý den dojíždějí vlakem. „Pravidelně jezdím mezi Lyonem a Grenoblem do práce. Stávka pro mě znamená obrovské problémy,“ uvedl pro France 24 právník Perrine Fontana s tím, že stávka železničářů zasahuje do osobního a pracovního života mnoha Francouzů.

Stávku podpořili i zaměstnanci letecké společnosti Air France, což se projevilo i na ruzyňském Letišti Václava Havla v Praze. Tam byl zrušen zpáteční let mezi Prahou a Paříží. „Jedná se o ranní linku, která měla přistát v Praze v 9:00 a odletět zpět do Paříže v 9:50,” sdělil Novinkám mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Železničáři chystají transparenty na stávku proti zásadním reformám, které prosazuje prezident Emmanuel Macron.

FOTO: Claude Paris, ČTK/AP

„Musíme v zemi vymýtit kulturu stávek,“ uvedl Gabriel Attal, mluvčí Macronovy strany La République En Marche! v narážce na silné postavení odborů v zemi, kde stávka ani ve státním sektoru dosud není ničím výjimečným. Protestní akce mají s přestávkami pokračovat až do 28. června, kdy chce Macron prosadit své reformní plány. Tedy pokud od nich neupustí, jak stávkující doufají.

Cestující v úterý ráno přechází koleje. Nástupiště je přeplněné v důsledku stávky železničářů.

FOTO: Francois Mori, ČTK/AP

Macron chce otevřít trh konkurenci, v souladu s liberalizačními snahami Evropské unie. Prezident připomněl, že země EU musí otevřít trh v železniční dopravě do roku 2020. Kromě toho chce zrušit některá privilegia zaměstnanců státních drah.

Masivní stávka ve Francii způsobila chaos i na silnicích.

FOTO: Charles Platiau, Reuters

Strojvedoucí mají v tuto chvíli nárok na odchod do penze v 52 letech. Ostatní zaměstnanci v zemi však odcházejí do důchodu až o deset let později. Prezident by rád podmínky narovnal, připomněla agentura Reuters.

Zaměstnanci mají navíc v tuto chvíli garantováno, že o své pracovní místo nikdy nepřijdou. I toto privilegium chce Macron zrušit s tím, že snižuje konkurenceschopnost a flexibilitu podniku.

Cestující pomáhají ženě, která spadla z přeplněného nástupiště na jednom z pařížských nádraží.

FOTO: Francois Mori, ČTK/AP

Státní dráhy se potýkají s dluhem ve výši téměř 47 miliónů eur (1,2 miliardy korun). Cestující zaplatí za jízdné na francouzské železnici o třetinu více než v ostatních evropských zemích.