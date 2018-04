Murdochův Fox se nevzdává zájmu o britskou Sky

Americká společnost Twenty-First Century Fox mediálního magnáta Ruperta Murdocha navrhla právně oddělit zpravodajskou stanici Sky News, pokud by se jí podařilo dokončit akvizici britské společnosti Sky plc. V úterý to uvedla agentura Reuters. Proti převzetí se již dříve postavil britský antimonopolní úřad (CMA), podle nějž by se Murdochových rukou by se akumulovalo příliš mediální moci.