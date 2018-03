Martin Procházka, Právo

„Existence zimního a letního času je přežitkem,“ řekl Právu tiskový mluvčí komory Miroslav Diro a dodal, že komora proto vládě navrhla, aby u Evropské komise prosazovala zrušení časových změn.

Různé studie podle něho ukázaly, že původní důvod pro zavedení změny času, tedy ekonomické dopady v podobě úspory energií, jsou v současnosti zcela marginální.

„Změna času je naopak spojena s významnými dodatečnými náklady, a to nejen ohledně organizace práce v podobě zvýšené administrativy. Ve dnech následujících po změnách času dochází k vyššímu výskytu pracovních úrazů. Dochází i ke snížení produktivity zaměstnanců vlivem nižšího soustředění a únavy. Tyto náklady významně převyšují zmíněné úspory energií. Jelikož ekonomické zdůvodnění stálo za zavedením změny času, mělo by stát i za jeho zrušením,“ poukázal Diro.

Střídání času řeší Evropská komise

Kritiky posunu času proto nedávno potěšilo usnesení Evropského parlamentu, který Evropskou komisi vyzval k analyzování důvodů pro a proti střídání letního a zimního času. Mezi hlavní iniciátory zrušení změny času je předseda právního výboru europarlamentu Pavel Svoboda (KDU-ČSL).

„V tuto chvíli nevíme o žádném ověřeném důvodu, proč se změna času vůbec dělá. Důvodem pro střídání byly původně úspory energie, ale tento důvod se nikdy nenaplnil. Ukázalo se, že co se ušetří na světle, to se zase protopí. Když něco děláme, měli bychom mít pozitivní důvod, proč to děláme,“ řekl Právu Svoboda.