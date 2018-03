Bohumír Žídek, Tomáš Volf, Novinky

Třeba v loňském roce bylo zvýšení průměrné ceny vajec před Velikonoci pouze mírné. Zatímco v březnu stálo plato 10 vajec v průměru 32,73 koruny, mezi 10. a 16. dubnem, na který připadl Boží hod velikonoční, to bylo 33,50. Zdražení tedy představovalo 2,35 procenta. V kontextu letošního vývoje cen lze spíše než se zdražením počítat se zpomalením či zastavením dosavadního poklesu.

„Řekl bych, že k nějakému plošnému zdražení vajec nedojde. Někde dokonce ceny mírně klesají, myslím, že na spotřebitelských cenách vajec se hodně podepisují různé slevové a marketingové akce,“ řekl Novinkám agrární analytik Petr Havel. Podle něj budou vidět cenové rozdíly podle toho, jakou odbytovou taktiku ten který obchodník, ale i výrobce zvolí.

„Obecně ale platí, že před Velikonocemi se po vejcích tradičně zvyšuje poptávka, čehož využívají všechny články řetězce – tedy zemědělci, zpracovatelé a maloobchod,” uvedl Havel. I proto může dojít k dočasnému zpomalení nebo zastavení dosavadního poklesu cen.

Že nepůjde o nic dramatického, naznačuje předsedkyně Českomoravské drůbežářská unie Gabriela Dlouhá. „Řetězce teď ve velkém rozjely akce – jde o docela nízké ceny kolem tří korun za kus,“ řekla Novinkám s tím, že i když v lednu a únoru výrobci výrazně zlevňovali, řetězce stále držely ceny poměrně vysoko.

Od listopadu vejce zlevnila už o čtvrtinu



V letošním týdnu od 12. do 18. března byla vejce o desetinu levnější než o měsíc dříve, kdy deset vajec stálo průměrně 42 korun. Už v únoru došlo k poklesu o 9,7 procenta oproti lednové ceně 46,54. Ta byla zase o 6,8 procenta nižší než prosincových 49,93 koruny.

Vývoj ceny vajec

FOTO: David Ryneš, Novinky

Od listopadu tak vejce zlevnila téměř o čtvrtinu, respektive o 24,6 procenta. Meziročně je však tato potravina stále průměrně o 15,5 procenta dražší. Před rokem totiž činila průměrná cena balení 32,73 koruny.

Populární jsou plata po 30 kusech, v nichž by měla cena na jedno vejce vyjít výhodněji. „Aktuální cena balení po 30 kusech velikosti M je 69,90 koruny, tedy platí cena 2,30 koruny za kus,” sdělil Novinkám mluvčí Teska Václav Koukolíček s tím, že tato cena platila již v předchozím týdnu a měla by platit i po zbytek velikonočního týdne.

Před Velikonocemi navíc získávají na popularitě bílá vejce, která jsou vhodnější na zdobení. Ta se zpravidla dovážejí a jejich ceny se mohou lišit. Na pultech obchodů lze podle zjištění Novinek najít balení bílých vajec po 18 kusech za 94,90. Jedno vajíčko v tomto případě stojí 5,27 koruny.

Paradoxně se prodávají i balení po šesti bílých vejcích za 24,90, kde jedno vajíčko vychází na 4,15 koruny. To znamená, že ne vždy jsou větší balení celkově levnější. Proto je důležité nezapomenout se podívat i na cenu za jeden kus, kterou prodejci povinně uvádějí.

Vejce ve slevě až o polovinu levnější

Uklidnění v oblasti cen vajec ukazuje i srovnání slevových letáků serveru Kupi.cz. „Cena vajec se již stabilizovala a oproti loňskému listopadu opět poklesla,” sdělil Novinkám ředitel marketingu Kupi.cz Petr Miklík.

„Vejce o velikosti M v balení po deseti kusech bylo možné v březnu zakoupit v akci za cenu 22,90 koruny, což je o dvě koruny levněji než ve stejném měsíci loňského roku a o tři koruny levněji než v listopadu,” doplnil.

Chovy nosnic už byly po vybíjení chovů kvůli fipronilu obnoveny Petr Havel, agrární analytik

„Přesto jsou vejce ve slevě stále o 15 procent dražší než v březnu 2016, kdy je bylo možné zakoupit za 19,90 koruny,” doplnil Miklík s tím, že navzdory poklesu ceny vajec v akci běžná cena neustále mírně stoupá.

„Aktuální běžná cena 44,90 je sice oproti prosincové nižší o deset procent, ale ve srovnání s loňským březnem o 24 procent vyšší. Oproti březnu 2016 je to dokonce 61 procent,” dodal s tím, že u vajec se vyplatí počkat a nakupovat v akci, kdy jsou téměř o polovinu levnější.

„Samozřejmě jsou současné ceny vajec nižší v porovnání s obdobím po kauze fipronil. To je dáno tím, že chovy nosnic i produkce vajec již byly mezitím ve většině chovů obnoveny,“ zdůraznil analytik Havel. Vejce kontaminovaná pesticidem fipronil objevovaly kontroly v Evropě v průběhu srpna a září. Ceny stoupaly v důsledku následného vybíjení chovů. Obnova chovů podle odborníků zpravidla trvá do půl roku. [celá zpráva]

Ceny másla by měly klesat i nadále



Raketové zdražení vajec přišlo v listopadu poté, co svůj vrchol zažily ceny másla, které do té doby setrvale stoupaly. Průměrná cena čtvrtky másla činila podle výpočtu Novinek na základě dat ČSÚ v 11. týdnu letošního roku 48,30 koruny. To je o více než 20 procent méně oproti zářijovým 60,50 koruny.

Podle dostupných dat ani v minulosti máslo kolem Velikonoc příliš nezdražovalo. Před loňskými Velikonocemi dokonce čtvrtka másla průměrně zlevnila o 3,3 procenta na 42,44 koruny. I letošní zlevňování by mohlo pokračovat přes jarní svátky.

Vývoj průměrné ceny másla v ČR

FOTO: David Ryneš, Novinky

Jak Novinkám sdělil agrární analytik Havel, v současné době je v EU přebytek mléka. Ten se skladuje v sušené odstředěné formě, což povede k dalšímu poklesu cen mléka i mléčných produktů, mezi něž máslo patří.

I dosavadní výrazný pokles cen másla se podle Havla dal očekávat. „Hlavním důvodem je, že je více mléka k výrobě másla, než tomu bylo v létě loňského roku, kdy ten problém odstartoval,” připomněl.

V akci je navíc možné pořídit máslo i výrazně pod průměrnou cenou uváděnou ČSÚ. „Od začátku roku 2018 už lze máslo v akci zakoupit pod 30 korun,” uvedl Petr Miklík z Kupi.cz.

„Ceny spadly dokonce natolik, že současné ceny másla za 24,90 Kč jsou nižší než vloni ve stejném období. A to dokonce o čtvrtinu,” uzavřel Miklík s tím, že máslo v akci je oproti běžné ceně průměrně o třetinu levnější.