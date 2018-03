„Určitě nám neříkali pravdu. Nemám z toho radost, je to šokující,” nechala se slyšet Navrátilová s tím, že ji stanice ujišťovala, že její výplata byla „srovnatelná” s odměnami jejích mužských kolegů.

Britská veřejnoprávní stanice byla novou legislativou nucena zveřejnit odměny svých špičkových pracovníků v rámci boje proti takzvané příjmové nerovnosti mezi pohlavími (gender pay gap).

Z těchto statistik vyplynulo, že McEnroeova roční mzda se pohybovala v pásmu 150 000 až 199 999 liber (4,3 až 5,8 miliónu korun). Navrátilová si komentováním pro BBC přišla na 15 tisíc liber (436 tisíc korun). Podle tenistky z toho vyplývá, že si televize více cení mužských než ženských hlasů.

Podle Kate Andrewsové z londýnského Institutu pro ekonomické záležitosti však vyjádření Navrátilové neodpovídají faktům. „Je to tak zavádějící, že to ani není možné. McEnroe a Navrátilová nedělají stejnou práci, nemají ani stejnou smlouvu,“ uvedla.

Podobně se vyjádřila i BBC, která uvedla, že Navrátilová a McEnroe pro BBC nepracovali ve srovnatelné pozici. McEnroe se na obrazovkách BBC v loňském roce objevil hned třicetkrát, z toho dvanáctkrát komentoval živý přenos z Wimbledonu, dále moderoval pravidelně několik dalších segmentů včetně pořadů rozhlasové stanice BBC Radio 5.

Navrátilová komentovala jen tři živé přenosy, dvakrát se objevila ve studiu, jednou účinkovala v předtočeném videu a pak už se objevila jen nárazově (čtyřikrát) v dalších segmentech.

So, McEnroe is on a retainer, paid for exclusivity to the BBC, and does a whole host of things. Navratilova was paid to deliver very specific outputs during Wimbledon. And was compensated as such. To describe this as a #genderpaygap is just ridiculous.