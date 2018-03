Dánsko postaví 70kilometrový plot na hranici s Německem

Dánsko chce na hranicích s Německem postavit jeden a půl metru vysoký plot. Informoval o tom server televize NDR. Kodaň chce k tomuto kroku přikročit kvůli obavám z šíření afrického moru prasat. Plot by měl být zapuštěn 50 centimetrů do země a měl by být 70 kilometrů dlouhý.