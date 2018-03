Elektrická auta mohou být do sedmi let levnější než benzínová, tvrdí studie

Pokud budou nadále zlevňovat baterie do elektromobilů jako dosud, mohou být vozy na elektrický pohon do sedmi let levnější než jejich verze s tradičním benzínovým pohonem. Vyplývá to ze studie Bloomberg New Energy Finance (BNEF), kterou autoři představili ve čtvrtek v Londýně.