Nejvíce se na inflaci v zemích platících eurem podílely služby. Jejich ceny rostly meziročně o 1,3 procenta a k výsledné inflaci tím přidaly 0,57 procentního bodu.

Dalších 0,21 procentního bodu k celkovému číslu dodaly potraviny, alkohol a tabák, které zdražily o procento. Ceny energií rostly o 2,1 procenta, a k celkové inflaci tak přispěly 0,14 procentního bodu.

Euro area annual #Inflation down to 1.1% in February (January 1.3%) #Eurostat https://t.co/rrzkw1Fclm pic.twitter.com/HvYJ1dw2pa