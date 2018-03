Novinky, ČTK

Zlepšení situace podle Rusnoka nelze očekávat. „Je to podle mého soudu výsledek konjunkturální situace, která je mimořádně příznivá. Jsme na vrcholu hospodářského cyklu. Rosteme nad potenciál, který odhadujeme pro českou ekonomiku někde tak do tří procent,” prohlásil Rusnok.

„Loni jsme rostli o 4,5 procenta, letos pravděpodobně porosteme někde kolem 3,5 procenta, možná i mírně více. Příští rok zatím odhadujeme stále nad třemi procenty, byť asi o něco méně,” poznamenal guvernér.

V únoru nezaměstnanost v Česku klesla na 3,7 procenta z lednových 3,9 procenta. Míra nezaměstnanosti tak dosáhla na dosud nejnižší únorovou hodnotu, shodli se analytici. Podle nich bude nezaměstnanost i dál klesat a ekonomika se letos dostane do situace, kdy počet volných pracovních míst bude převyšovat počet uchazečů o práci.

Česko stárne, připomněl Rusnok



Rusnok se domnívá, že i v dalších letech lze očekávat růst ekonomiky, jak nasvědčují informace z výroby. Česku podle něj stejně jako většině Evropy klesá potenciál práceschopného obyvatelstva z demografických důvodů.

„Je to do jisté míry kompenzováno narůstajícím důchodovým věkem, to ale samo o sobě nestačí,” prohlásil guvernér ČNB. Na trh práce se v souvislosti s nedostatkem pracovních sil dostávají i lidé, kteří na něm nikdy nebyli. Přesto to nestačí a roste tlak na dovoz pracovníků, šancí jsou podle něj i investice do automatizace a robotizace výroby. I když podle některých odhadů mohou stroje nahradit jen kolem deseti procent lidí.

Nedostatek zaměstnanců tlačí nahoru mzdy. Průměrná mzda v Česku ve čtvrtém čtvrtletí 2017 poprvé překonala hranici 30 tisíc korun, meziročně vzrostla o osm procent na 31 646 korun. Medián mezd činil 27 320 – přesně polovina zaměstnanců bere více a přesně polovina méně než medián. To nasvědčuje výraznému růstu mezd u nízkopříjmových skupin.