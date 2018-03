Další peníze pak stát vydá na zákonnou valorizaci, která zvýší penze v průměru asi o 598 korun.

„Letos poprvé bude od roku 2009 důchodový účet v přebytku. Podle zákona tak nemůžeme prostředky z privatizačních účtů převést. Proto navrhujeme novelu, která umožní, aby prostředky od 1. ledna 2019 byly převedeny do státního rozpočtu tak, jako tomu bylo v minulosti, kdy důchodový účet v přebytku nebyl. Žádná kritika není namístě, protože tyto peníze vždy chodily do rozpočtu,“ uvedl ve čtvrtek premiér Andrej Babiš (ANO).

Na zvláštních účtech Fondu privatizace přitom bylo ke konci loňského roku 21,96 miliardy korun. S penězi na zvláštních účtech ale vláda nemohla volně nakládat, výdajové tituly jsou přesně stanoveny právě zákonem o zrušení Fondu národního majetku. Novela to má změnit. Musí ji ale ještě schválit parlament a podepsat prezident.

Jak již Právo informovalo, novela vypouští ze zákona části, které už pozbyly věcného opodstatnění, a nově umožňuje převést na zvláštní účty privatizace prostředky ze státního rozpočtu. Naopak ruší použití peněz a jejich převod ze zvláštních privatizačních účtů například na Státní fond dopravní infrastruktury nebo Státní fond rozvoje bydlení, kde nebyly dlouhodobě využívány.

Novela vychází z Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace, kterou schválila vláda v září 2017.

Nejvíce peněz z dividend ČEZ

Fond národního majetku byl zrušen k 1. lednu 2006. Ministerstvo financí ale nadále spravuje fond s finančními prostředky, které přešly na stát, z výnosu prodeje privatizovaného majetku a z dividend akciovek, kde má stát podíl.

„Nejvíce peněz získáváme z dividend ČEZ. Z privatizačních účtů se platí závazky, které vznikly při privatizaci – ekologický a revitalizační program lokalit a regionů poškozených hornickou a průmyslovou činností za minulého režimu, která na mnoha místech zdevastovala životní prostředí,“ sdělil Právu Babiš.

Podle něj, když byl ministrem financí, se ceny těchto zakázek začaly soutěžit v otevřených výběrových řízeních a zlevnily se až o dvě třetiny oproti cenám, za které je zadávali jeho předchůdci bez soutěže vybraným firmám.

Důchodový účet má být v přebytku



„I díky tomu na privatizačních účtech dneska zbývá více peněz, než kolik utratíme za ekologický a revitalizační program,“ vysvětlil premiér.

Zákon umožňuje tyto peníze převádět do státního rozpočtu, pokud je takzvaný důchodový účet ve schodku. „Jenže letos bude důchodový účet v přebytku! Tím pádem by miliardy korun na privatizačních účtech zbytečně ležely ladem. Tomu chceme předloženou novelou zabránit a převádění prostředků do státního rozpočtu usnadnit,“ dodal Babiš.

„Dosud šlo peníze převádět pouze jedním směrem – z privatizačních účtů do státního rozpočtu. My umožníme i převádění opačným směrem, pokud by na privatizačních účtech nebyl dostatek peněz pro ekologický a revitalizační program,“ uzavřel Babiš.