Britská banka RBS zaplatí v USA 10 miliard kvůli hypotékám

Britská bankovní společnost Royal Bank of Scotland (RBS) přistoupila na to, že americkému státu New York zaplatí pokutu 500 miliónů dolarů (10,2 miliardy korun). Urovná tak obvinění, že svými praktikami při prodeji rizikových cenných papírů krytých hypotékami klamala investory, a přispěla tím k finanční krizi. V úterý to oznámil generální prokurátor státu New York Eric Schneiderman.