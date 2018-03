Fipronil je látka, která bývá součástí přípravků proti blechám, vším a klíšťatům. Nesmí se však podávat zvířatům, jejichž maso konzumují lidé.

„Je to v podstatě mouka, ve spalovně to působí jako výbušnina, proto to tam nemůžou vzít. Půjde to do asanačního podniku, tam to trochu dělá taky nějaké problémy, že je to jako lepidlo. Musí se to dávat do vedlejšího živočišného produktu kategorie jedna, což je velice nebezpečný odpad z hlediska výživy," popsal Kouba.

Veterináři provedli v kraji loni 78 kontrol vajec a vaječných výrobků. „Zachytili jsme nadlimitní obsah fipronilu u 26 tun této komodity, nešlo to na trh. V současné době se řeší likvidace této zásilky, je to trochu problém, protože jde o sypký materiál, který nejde spálit ve spalovně. Vybíjely se celé chovy drůbeže,” řekla Cipínová.

Skandál vypukl loni v létě



Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje preparát fipronil za mírně toxický; jeho vysoké dávky vedou k pocitu nevolnosti a závratím. Skandál kolem této látky vypukl loni v srpnu, kdy se na trhu v Belgii, Nizozemsku a Německu objevily milióny vajec obsahujících jedovatý fipronil. V souvislosti s kauzou provedly úřady razie v několika zemích.

Společnost Zeelandia z Malšic na Táborsku stáhla podle informací ze září 2017 zhruba 250 kg vaječných výrobků, které obdržela na začátku srpna od německého distributora. Společnost Papei z koncernu Agrofert stáhla 98 kilogramů vařených loupaných vajec ze Slovenska.

Podle dat jihočeských veterinářů bylo v kraji loni zobchodováno 421,5 miliónu kusů vajec a 8437 tun vaječných výrobků, tekutých i sušených. Kontroly potravin a krmiv živočišného původu dělají jihočeští veterináři v 1200 provozech. Loni do jižních Čech putovalo ze zahraničí 356 196 tun vepřového masa, 299 745 tun tepelně opracovaných masných výrobků a 118 810 tun mléčných výrobků, nejčastěji z Německa, Španělska a Polska.

Veterináři udělali loni 516 kontrol vepřového a hovězího masa, 9,5 tuny masa se poté muselo vrátit do země původu, uvedla Cipínová. Za porušení předpisů při obchodování s potravinami živočišného původu uložili loni veterináři pokuty ve výši 107 tisíc Kč. Další, takzvané kontroly na cestě, dělali s celníky. Při 18 kontrolách zjistili loni čtyřikrát porušení předpisů při přepravě potravin a zvířat, uložili sankce za 125 tisíc Kč.