Společnost Loomis, specializující se na řízení oběhu finanční hotovosti, bije na poplach. Podle ní Švédům hrozí, že přijdou o přístup k oběživu. Vyzvala proto úřady, aby banky a obchodníky přinutily přijímat dál hotovost. Od hotovostních operací totiž už upustila řada finančních domů i prodejců.

Obavy má podle agentury Bloomberg také švédská centrální banka, která upozornila, že hrozí narušení toku bankovek a mincí a bezpečného a funkčního systému peněžních vztahů.

V krizové situaci problém

Patrik Anderson z vedení Loomisu varoval, že například lidé v odlehlých oblastech na severu země by si v případě živelní katastrofy nebo technického kolapsu možná ani nemohli koupit základní potřeby.

„Hotovost je důležitá v obdobích krize. Švédové možná nemají takový rozhled, aby chápali dopady takové krize,“ prohlásil Patrik Anderson z vedení Loomisu. Jeho slova potvrdil guvernér centrální banky Stefan Ingves. V deníku Dagens Nyheter minulý týden napsal, že veřejné platby kontrolují narůstající měrou komerční subjekty, a to je na pováženou. „Mohl by to být problém, obzvláště v krizové situaci,“ poznamenal.

Centrální banka připravuje k tématu zvláštní zprávu. Guvernér Ingves mezitím vyzval zákonodárce, aby právně stvrdili ústřední roli banky při správě systému plateb v bezhotovostní éře.

Odklon Švédska od hotovostních plateb je dlouhodobý. Loni však množství peněz pokleslo na nejnižší úroveň od roku 1990. Prostřednictvím terminálů tam občas vybírají příspěvky i bezdomovci.

Po Švédsku se nejvíce bezhotovostních plateb uskutečňuje v Kanadě, Velké Británii, Francii, USA, Číně, Austrálii, Německu, Japonsku a Rusku. V České republice je podíl bezhotovostních plateb zhruba pětinový.