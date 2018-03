Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že plánuje uvalit cla ve výši 25 procent na dovoz oceli a 10 procent na dovoz hliníku.

Evropská komisařka Cecilia Malmströmová v pátek v Singapuru prohlásila, že opatření cílená proti Evropě by byla „hluboce nefér“.

„Diskutujeme různé kroky. Od řešení případu u Světové obchodní organizace (WTO) až po odvetná opatření,“ uvedla. Agentura DPA již dříve napsala, že EU by v odvetě mohla uvalit cla například na bourbon či motorky Harley-Davidson. [celá zpráva]

V pátek se hlasitě ozval také australský ministr obchodu Steven Ciobo, podle kterého cla vyvolají odvetu dalších zemí a připraví část lidí o práci.

Americký prezident Donald Trump

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

„Obávám se, že v důsledku takových kroků uvidíme odvetu ze strany dalších velkých ekonomik. To není v ničím zájmu,“ uvedl Ciobo.

Obavy z obchodní války zasáhly asijské burzy, hlavní indexy ztrácely okolo procenta, výraznější ztráty zaznamenali výrobci a vývozci oceli.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!