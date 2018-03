„Důležité je nejdřív oživit české chovy prasat, aby se z nich mohly vyrábět české potraviny,“ uvedl ve středu Milek.

O podobné normě mluvil už v roce 2016 tehdejší prezident oborových komor Miroslav Toman. Vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD) vyzval, aby zavedla změny, kterými by muselo být na pultech řetězců 66 až 80 procent zboží z ČR.

Aby ale mohlo dojít ke změně zákonů, musela by podle Milka nynější vláda v demisi Andreje Babiše (ANO) nejprve získat důvěru v Poslanecké sněmovně.

„Přesný limit, který by řetězce musely dodržovat, je záležitostí diskuse. Zůstaly by zachovány výjimky pro specializované prodejny například francouzských sýrů či jiného zahraničního zboží. Norma by naopak platila pro velké obchodní řetězce,“ upřesnil své záměry Milek.

Nováková: Hrozily by sankce od EU

První věcí je však podle něj správná definice českého výrobku, aby nedocházelo k tomu, že se zboží vydává za české, i když jde pouze o rozkrájení zahraničního sýru na území ČR.

Jak také informovala ČTK, ministr zemědělství rovněž uvažuje o zavedení povinné minimální marže na potraviny, aby řetězce nemohly prodávat potraviny v akcích za nižší ceny, než jsou výrobní zemědělské.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) se snahy o regulaci velkých obchodníků s potravinami i v oblasti povinného odběru českého zboží opakují pravidelně. Zákon o potravinách tak už obsahuje přesnou definici české potraviny i s uvedením sankcí za neoprávněné označení zboží českou vlaječkou.

„V případě legislativního ukotvení povinného procenta českého zboží v obchodech by Česko bylo podrobeno šetření Evropské komise,“ upozorňuje v reakci na záměr Milka prezidentka SOCR Marta Nováková.

O problémech společného trhu s potravinami jednal minulý týden Milek v Paříži s francouzským ministrem zemědělství a potravinářství Stéphanem Travertem.

V Paříži o nekalých obchodních praktikách

„Nekalé obchodní praktiky poškozují nejslabší články v potravinovém řetězci, tedy zemědělce a potravinářského zpracovatele. To, co zatím Evropská komise v tomto ohledu představila, není dostatečné. Jednání mezi zpracovateli a obchodními řetězci jsou často diktátem obchodních podmínek a návrhu smluv ze strany odběratele. Za takových podmínek nemohou naši zemědělci a potravináři dlouhodobě podnikat,“ upozornil Milek.

Jak dále prohlásil, chce apelovat zejména na pravidla spravedlivého stanovování cen a výše marží v rámci celého potravinového řetězce. Usilovat o to, aby byli čeští farmáři a potravináři ohodnoceni odpovídajícím způsobem, protože právě od nich pocházejí potraviny, které jsou pro české spotřebitele zásadní.

Svého francouzského kolegu Milek informoval, že ministerstvo zemědělství usiluje o to, aby byla na seznam nekalých obchodních praktik zařazena i dvojí kvalita potravin.

Plánuje udělat další testy dvojí kvality na základě jednotné metodiky, kterou v současné době připravuje Evropská komise.