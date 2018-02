V Německu je registrováno asi 15 miliónů dieselových osobních aut, která jsou zodpovědná za největší část znečištění oxidem dusičitým (NO2) ve městech. Jeho koncentrace ještě loni v přibližně 70 německých městech překračovala povolená maxima, limity přitom mají dodržovat už od roku 2010.

Vzhledem k tomu, že dosavadní opatření radnic nejhůře postižených měst k dostatečnému snížení škodlivých emisí nevedla, obrátily se organizace na ochranu životního prostřední Deutsche Umwelthilfe a ClientEarth v řadě případů na soud.

Dvě z těchto kauz nyní projednával Spolkový správní soud. V obou případech soudy nižší instance městům nařídily, aby co nejrychleji začala dodržovat hraniční hodnoty NO2.

Zákazy jízdy, které by se v první řadě dotkly Stuttgartu a Düsseldorfu, by měly výrazně širší dopady. V Německu by podle odborníků dramaticky stoupl tlak na vládu, aby automobilky donutila nejen k softwarovým úpravám, které množství emisí snižují jen nedostatečně, ale také ke změnám technickým, především namontování nových katalyzátorů do starších naftových aut, aby s nimi bylo možné dále všude jezdit. Automobilky takovou akci zatím odmítají financovat.

Rozsudek může také vést k prudkému poklesu cen starších dieselů i jejich prodejnosti v Německu. Starší naftové vozy by pak mohly začít hromadně putovat do zemí východně od spolkové republiky, tedy i do Česka.

Na počátku byla aféra Volkswagenu



Osud dieselových vozů je nejasný od emisní aféry, která vypukla v září 2015. Tehdy americká Agentura pro životní prostředí obvinila koncern Volkswagen, že jeho dieselové motory obcházejí měření emisí. [celá zpráva]

Aféra se týká jak hlavní značky Volkswagen, tak dceřiných značek jako Audi nebo Škoda. S Američany se Volkswagen na začátku letošního roku domluvil na urovnání sporu. V rámci dohody musí automobilka přiznat vinu ohledně porušení některých ustanovení amerického práva a zaplatit 4,3 miliardy dolarů (zhruba 111 miliard korun). [celá zpráva] Později se řešilo podvádění s emisemi dieselových vozů i u dalších automobilek.