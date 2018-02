Podle vyjádření ministryně práce v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) si tak polepší zhruba polovina lidí s nižšími důchody, druhé polovině by se růst penze zpomalil. Všichni důchodci bez rozdílu věku by tak podle propočtů Němcové mohli nově dostat 320 korun měsíčně navíc.

Jak Novinky dříve upozornily, změna by znamenala snížení tzv. zásluhovosti důchodů. Kvůli nízké zásluhovosti přitom do zákona zasáhl v roce 2010 Ústavní soud. [celá zpráva]

Státní pokladnu vyjde navýšení na zhruba 14,5 miliardy korun. „Celkem 12 miliard máme předpoklad na plošné navýšení o 320 korun měsíčně a 2,5 miliardy korun na výdaj spojený s navýšením o tisíc korun,” uvedla Němcová před jednáním kabinetu.

Podle již platného valorizačního schématu by si dále penzisté polepšili v průměru o dalších 598 korun, dohromady by tak každý penzista do 85 let věku dostal v průměru přidáno okolo 900 korun měsíčně. Důchodci nad 85 let k devíti stovkám navíc již výše zmíněnou tisícovku.

O tom, kde peníze ministerstvo získá, podle ní resort jedná s ministerstvem financí. Protože jde o prioritu programového prohlášení, nemá ministryně pochybnosti, že by finance nezískala.

Miliardy navíc z rozpočtu kritizuje pravicová opozice. Vládní plán má ale ve Sněmovně podporu KSČM a SPD, takže může projít bez problémů. [celá zpráva]