„Čeští dopravci si mohou na chvíli oddychnout,” oznámila europoslankyně Martina Dlabajová (za ANO), podle níž se dohodlo, že pravidla pro kamiónovou mají být upravena zvlášť. „Není to tak, že bychom vyhráli. Nicméně, pokud by k vyjmutí nedošlo, tak jsme prohráli,” reagoval mluvčí Česmad Bohemia Martin Felix.

V případě, že by nakonec požadavek na vyplácení mezd podle západních standardů přece jenom prošlo, dopravci by pro jízdy se zakázkami do Německa či Francie museli zřejmě své kmenové řidiče převést na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Případně by si na jednotlivé cesty řidiče se živnostenským listem najímat.

Podle sdružení autodopravců Česmad Bohemia není vyloučeno, že to někteří dopravci skutečně využijí. Má to ale háček – šlo by o takzvaný švarcsystém, který je v ČR zakázán zákonem. Obcházela by se tedy i česká legislativa.

Dvojí metr

Sehnat dnes řidiče není vůbec snadné. Silniční nákladní dopravě chybí v Česku stále kolem deseti tisíc řidičů a vzhledem k panující ekonomické konjunktuře je jich nedostatek i v Polsku a dalších zemích, včetně západní Evropy.

Jízdami na živnostenský list by na sebe řidič musel převzít mnohá rizika Martin Felix, Česmad Bohemia

„Jízdami na živnostenský list by navíc řidič na sebe musel převzít mnohá rizika, která jinak na svých bedrech nese firma, u níž je zaměstnán. Odpovědnost řidičů za zásilku by se ještě zvýšila,“ varuje mluvčí Česmadu Bohemia Martin Felix.

Jak ale mluvčí zdůraznil, je s podivem, že pro kmenové zaměstnance dopravních firem platí povinnost doložit, že při cestě do ciziny pobírají alespoň minimální mzdu dané země, a pro řidiče se živnostenským listem ne. „Jde tedy jednoznačně o porušení konkurenčního prostředí,“ řekl Právu Felix.

Zatímco v Německu je hodinová minimální mzda po přepočtu na koruny okolo 240 korun, v ČR je to 73,20 koruny. Čeští řidiči při jízdách do ciziny pobírají sice poměrně vysoké diety, ale to německé předpisy nezohledňují.

„V České republice je systém odměňování jiný než v Německu, jeho součástí jsou i různé příplatky, odměny, stravné a kapesné, které nejsou započítávány. Že německý zákon není bez vady, potvrzuje i vytýkací řízení, které Evropská komise s Německem vede,“ uvádí se ve stanovisku Česmadu.

Hrozí vyšší ceny

Marže podnikání v oboru silniční dopravy se v ČR dlouhodobě pohybuje mezi jedním až dvěma procenty. To podle Česmadu stačí maximálně na udržení firmy v chodu. V žádném případě to neumožňuje skokové navýšení mezd řidičů, které tvoří zhruba třetinu všech nákladů. Možné navýšení cen za dopravu nečeká pouze zahraniční firmy využívající služeb českých dopravců, ale samozřejmě i české firmy exportující na Západ.

Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř k tomu podotýká: „Přestože hospodářství zažívá už poměrně dlouhou dobu nebývalý růst, výkony české mezinárodní silniční dopravy nabraly opačný trend. To rozhodně nesvědčí o dobrém zdraví našeho oboru ani o jeho ziskovosti. Zákazníci by se i v důsledku zmiňovaného německého případu měli připravit na nikoli nepodstatné zvýšení cen dopravy.“

Další řidiči se chtěli soudit

Bez ohledu na tuto kauzu je ovšem v České republice už nyní zaznamenáván pokles mezinárodní kamiónové přepravy. České firmy totiž raději jezdí na vnitrostátních trasách, než by riskovaly pokuty v zahraničí.

Vážnost situace pro české firmy vypravující kamióny do Německa potvrdil nedávný verdikt německého soudu, o němž Právo informovalo. Český řidič Jiří Gabrhel u něj vysoudil přes 250 tisíc korun jako doplacení mzdy na minimální německou úroveň. Jeho případ podnítil vlnu zájmu desítek dalších řidičů, kteří rovněž zvažují, že se obrátí na soud.

„Telefon mi drnčí od rána do večera. Denně vyřizuji tak stovku hovorů a všichni řidiči se mne ptají, jak postupovat. Chtějí jít kvůli minimální mzdě do soudního sporu. S českými dopravci není dohoda možná,“ řekl Právu Gabrhel.

Jak ovšem Právu sdělila Stanislava Rupp-Bullingová z německé organizace Faire Mobilität, která řidičům z Východu ve věci pomáhá, v posledních dvou týdnech se na ni obrátilo asi čtyřicet řidičů z Česka a deset ze Slovenska s otázkami týkajícími se minimální mzdy v Německu.