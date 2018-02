ČEZ letos investuje v Temelíně téměř miliardu korun

ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 900 miliónů korun. Jde o 60 investičních akcí, jež zahrnují modernizace, posilování bezpečnosti a zvyšování výkonu. Od začátku provozu investoval ČEZ do modernizace Temelína 18 miliard Kč. Další téměř miliardu Kč dá letos Temelín do údržby. Temelín letos rovněž přijme 80 zaměstnanců, uvedl v pátek ředitel elektrárny Jan Kruml.