EET už od prosince 2016 platí pro ubytovací a stravovací služby, od loňského března pak i pro velkoobchod a maloobchod. Do třetí a čtvrté vlny EET, jejichž spuštění loni v prosinci odložil Ústavní soud (ÚS), by se podle odhadů ministerstva financí mělo zapojit dalších zhruba 300 tisíc podnikatelů.

„S ohledem na délku legislativního procesu nelze očekávat, že by měla vzniknout povinnost evidovat tržby i pro podnikatele ze třetí a čtvrté fáze dříve než v první polovině roku 2019,“ sdělil Právu Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení MF.

Současně uvedl, že povinnost evidovat tržby by měla začít platit pro všechny zbývající podnikatele najednou, tedy ne v původně plánovaných dvou fázích. „Momentálně pracujeme s variantou, že by to bylo v jedné vlně, tzn. naráz,“ potvrdil Vojtěch.

Platby kartou se evidovat nemusí

ÚS konstatoval, že EET sleduje legitimní cíl, tedy účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. U dalšího rozšiřování je však podle něj potřeba zvážit dopady na různé skupiny podnikatelů. Současně škrtl s odloženou platností i několik dalších ustanovení zákona, týkajících se například bezhotovostních plateb a rodných čísel na účtenkách.

Případné výjimky z EET je podle ústavních soudců nutné upravit zákonem, nikoliv jen cestou vládního nařízení. Podle dřívějších ministerských slibů by MF mělo předložit vládě návrh novely zákona o evidenci tržeb do konce letošního února. Podle Vojtěcha se nyní novela na MF finalizuje a brzy bude odeslána do vnějšího připomínkového řízení.

Povinnost evidovat tržby se v důsledku prosincového verdiktu ÚS už od letošního 1. března nebude vztahovat na platby kartou, a to jak prostřednictvím platebních terminálů, tak on-line platby přes internet. Poplatníci, na něž se tato povinnost doposud vztahuje, mohou i po 1. březnu evidovat platby kartou dobrovolně, a nemusí tedy měnit nastavení svých pokladních systémů, uvedla nedávno v tiskové zprávě Finanční správa.

Účtenky bez DIČ

Podle ÚS jsou tržby plynoucí z bezhotovostních převodů již dnes „poměrně dobře dohledatelné, a není tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci“.

Od března už také nebude muset být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele. Samotná povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou do systému Finanční správy však zůstává zachována. Opět i zde záleží čistě na rozhodnutí podnikatele, zda bude DIČ na účtence dobrovolně uvádět dál i po letošním březnu, anebo provede změnu v nastavení svého pokladního systému.

Povinné zveřejňování daňového identifikačního čísla na účtence podle ústavních soudců zasahovalo do soukromí živnostníků, protože v jejich případě je DIČ tvořeno rodným číslem.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) zrušení povinnosti uvádět na účtenkách rodné číslo neomezí funkčnost EET, neboť tyto údaje zůstanou součástí dat, která podnikatelé posílají ministerstvu financí. „Není ani omezena funkcionalita účtenkové loterie,“ dodala ministryně.

Finanční správa upozorňuje, že rozhodnutím ÚS se nic nemění na tom, že plátce daně z přidané hodnoty (DPH) musí DIČ na daňových dokladech dál uvádět.