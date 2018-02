Podobně stoupla cena zásilek do jiných evropských států – té obyčejné z 32 na 35 Kč a doporučené ze 77 na 85 korun. A pokud na poště podáte cenné psaní do 50 gramů, místo předchozích 43 korun za něj zaplatíte o šest korun víc.

Státní podnik Česká pošta zdražení zdůvodňuje rostoucími mzdovými náklady a snahou zachovat kvalitu poskytovaných služeb.

Velký důraz na balíkové služby

„Chceme služby nadále rozvíjet včetně rekonstrukcí našich poboček, aby byly pro zákazníky přívětivější. A také je třeba adekvátně ohodnotit zaměstnance,“ řekl Právu mluvčí ČP Matyáš Vitík.

Listovní zásilky předtím podražily v květnu 2016. Do té doby se za obyčejné psaní platilo jen 13 Kč a za doporučené 34 Kč. Za poslední dva roky tedy nejde o zanedbatelný vzestup cen. Český telekomunikační úřad přesto i nynější zdražení České poště posvětil.

Množství posílaných dopisů rok od roku klesá, například v roce 2016 činil tento propad plných jedenáct procent. Lidé dávají před touto korespondencí přednost e-mailům či esemeskám. I to je důvod, proč Česká pošta ve své strategii klade takový důraz na rozvoj balíkových služeb. U zásilek do dvou kilogramů je tak obyčejný balík i nadále za 74 Kč, balík na poštu s DPH za 108 Kč a balík do ruky za 128 Kč.

„Výhodnější ceny ve srovnání se základním ceníkem mají držitelé Zákaznické karty ČP, kterou si lze zdarma pořídit na kterékoli naší poště či prostřednictvím internetu na stránkách www.zakaznicka-karta.cz,“ doporučuje Vitík. S touto kartou je nyní na obyčejný dopis sleva 1 Kč a na doporučený 2 Kč. Pokud se však jednorázově odešle deset či více zásilek, je sleva ještě vyšší.

Česká pošta zaměstnává kolem třiceti tisíc lidí, roční tržby má okolo dvaceti miliard korun a loni vykázala zisk 190 miliónů.

Pošťákům stoupnou mzdy

V současnosti ČP čerpá od státu příspěvek na poskytování základních služeb, vyplývajících z licence na univerzální službu. Výše příspěvku může ovšem za letošní rok dosáhnout maximálně 500 miliónů korun a v dalších letech má klesat. Loni bylo maximum 600 miliónů korun.

Vydělat si přitom Česká pošta musí i na růst platů zaměstnanců. Těm od letošního dubna na základě uzavřené kolektivní smlouvy stoupnou tarifní mzdy o 7,1 procenta. Loni byla průměrná mzda na ČP 23 895 korun, tedy zhruba o pět tisíc nižší, než je celorepublikový průměr.

Podle vládního nařízení musí Česká pošta zachovat síť 3200 poboček. Až dvě třetiny z nich by ale v budoucnu měli provozovat soukromníci či obecní úřady v rámci projektu Pošta Partner.

Loni ČP převedla na tyto franšízy 189 svých kamenných poboček a ode čtvrtka jich přibude dalších 16. „Pošt Partner tak už v Česku funguje 458 a poskytují všechny základní služby,“ sdělil Vitík. Jak zdůraznil, Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty, poskytuje lidem všechny základní služby.