Míra nezaměstnanosti mužů v prosinci činila dvě procenta, nezaměstnanost žen dosahovala 2,9 procenta. „Nezaměstnanost u mužů se v závěru roku nezměnila, u žen naopak poklesla,” upřesnil ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ Dalibor Holý.

V mezinárodním srovnání, které vydává Eurostat, činí česká nezaměstnanost dokonce jen 2,3 procenta, připomněl Holý. Evropský úřad totiž porovnává nezaměstnanost v kategorii od 15 do 74 let, zatímco ČSÚ používá rozmezí od 15 do 64 let.

Míra zaměstnanosti ve věkové kategorii mezi 15 a 64 lety v prosinci dosahovala 74,4 procenta, což znamená meziroční nárůst o 1,4 procentního bodu. U mužů pak šlo o 81,7 procenta a u žen o 66,9 procenta.