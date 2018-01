Soros v Davosu plísnil „mafiánské státy“, Facebook i Google. Bitcoin má za bublinu

Americký miliardář a filantrop George Soros se ve svém projevu na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu pustil do „mafiánských států“, jakým je podle něj třeba Rusko, ale i do hrozeb, které podle něj představují technologická společnost Google nebo sociální síť Facebook. Jeho projev sledoval list Financial Times. Kryptoměny jako bitcoin považuje magnát za bublinu.