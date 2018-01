MOL, který je v Česku druhým největším provozovatelem čerpacích stanic po Benzině, ve čtvrtek spustil sdílení aut v maďarské metropoli Budapešti. Flotilu tvoří pro začátek 300 osobních aut Volkswagen Up.

Nová služba má název MOL Limo a k dispozici bude zatím 200 benzinových vozidel a 100 elektromobilů. „Služba bude zatím přístupná v deseti obvodech hlavního města, celkem na 60 kilometrech čtverečních,“ řekl na tiskové konferenci Péter Ratatics z vedení společnosti. Zdůraznil, že za parkování vozů nemusí zákazníci platit. Auta si mohou půjčit za 66 forintů (5,50 korun) za minutu.

Cílem společnosti je rozšířit síť sdílených automobilů za hranice Budapešti, zaměří se rovněž na vývoj elektromobilů a tomuto trendu hodlá přizpůsobit i své maloobchodní služby na čerpacích stanicích. Na pumpách společnosti MOL by měly být do tří let k dispozici nabíječky pro elektromobily na trase k Jadranu a k Černému moři.

Trend budoucnosti



„Mobilita představuje důležitý směr ve strategii skupiny MOL do roku 2030,“ dodal Ratatics. Podle něj firma považuje sdílení aut za trend dopravy budoucnosti a věří v rostoucí poptávku zákazníků.

Ve světě do sdílení aut investují velké automobilky jako například Volkswagen, General Motors nebo Daimler. Jako součást sdílené ekonomiky a „spolujízdu“ se označuje i americký Uber. Soudní dvůr EU ale loni rozhodl, že Uber je přepravní služba a státu jej proto mohou regulovat jako taxislužbu.

V Česku sdílení aut nabízejí společnosti Car4Way, SmileCar, Autonapůl, Ajo nebo Hoppy Go. Dohromady provozují zatím jen několik stovek sdílených aut, nejvíc z toho v Praze a Brně.