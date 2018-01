Proti předloze se postavila ministerstva financí a zdravotnictví, zatímco ministerstvo práce a sociálních věcí zaujalo neutrální postoj.

Spoluautor předlohy Vladimír Plaček (ČSSD) potřebnost novely zdůvodnil tím, že současný zákon vyjímá z povinnosti evidovat hotovostní tržby jen příspěvkové organizace v sociální oblasti a zdravotnictví, zatímco pro ostatní měla platit od letošního března. Ústavní soud ale tento jarní start další vlny zavádění EET před Vánocemi zrušil a doporučil změny.

Senátor svůj návrh zdůvodnil "nápravou určité nerovnosti z pohledu zařízení sociálních služeb a zdravotnických zařízení". Objem hotovostních plateb v zařízeních je podle Plačka nízký, v řádech tisíců až desetitisíců korun ročně. Většina plateb je hrazena pojišťovnou. Praktičtí lékaři by se mohli vyhnout EET i legálně, pokud by se s pacienty dohodli na bezhotovostních platbách, což by ale bylo málo komfortní například pro seniory, podotkl Plaček.

Náběh dalších etap pozastavil Ústavní soud



EET by měla být podle předlohy zachována pro ambulance v oborech klinická stomatologie, ortodoncie a dentální hygienista a pro zařízení poskytující služby reprodukční medicíny, stejně jako pro lékárny. Plaček podotkl, že zejména ve stomatologických odbornostech jsou platby od pacientů vyšší a lékárny už platby elektronicky evidují.

Pod předlohou jsou podepsáni kromě sociálních demokratů zástupci KDU-ČSL, ANO, KSČM a Severočechů.

Ústavní soud (ÚS) v polovině prosince zrušil plánovaný "náběh" třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb a s odloženou platností škrtl několik dalších ustanovení zákona o evidenci tržeb. Třetí vlna se měla týkat svobodných povolání, dopravy či zemědělství, čtvrtá potom vybraných řemesel a výroby. Před případným náběhem je nutné přijmout novou zákonnou úpravu. Jako celek ale zákon obstál a dál platí. Podle soudců sleduje elektronická evidence tržeb (EET) legitimní cíl - účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí.