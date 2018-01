Podle ustanovení, které v roce 2013 podepsal zástupce ministra spravedlnosti James Cole, federální orgány do značné míry nevynucovaly federální zákaz konopí ve státech, které látku legalizovaly, ať už pro léčebné, nebo rekreační účely.

Americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions.

FOTO: Yuri Gripas, Reuters

Podmínkou ustanovení bylo, že státy budou distribuci marihuany regulovat tak, aby nedocházelo k jejímu prodeji mladistvým, případně vývozu do ostatních států USA. Tato politika umožnila růst byznysu s legálním konopím v některých státech USA v čele s Coloradem, které za jedenáct měsíců loňského roku vybralo na daních a poplatcích spojených s prodejem konopí 226 miliónů dolarů (4,8 miliardy korun).

Proti rozhodnutí se ohradil republikánský senátor za Colorado Cory Gardner. „Tento krok je v přímém rozporu s tím, co mi ministr spravedlnosti Sessions řekl před tím, než kongres potvrdil jeho nominaci. Bez jakéhokoliv předchozího upozornění kongresu ministerstvo spravedlnosti pošlapalo vůli voličů v Coloradu a dalších státech,“ napsal na Twitteru.

This reported action directly contradicts what Attorney General Sessions told me prior to his confirmation. With no prior notice to Congress, the Justice Department has trampled on the will of the voters in CO and other states.