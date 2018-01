Babiš se před hlasováním ve Sněmovně o důvěře jeho menšinovému kabinetu příští týden 10. ledna snaží získat podporu pro programové prohlášení vlády i mimo politické strany.

Šéf ANO, pokud jeho vláda bude moci vládnout další čtyři roky, počítá podle svých slov s oddělením důchodového účtu od rozpočtu, počítá i s novelou zákona o důchodovém pojištění, která by měla zvýšit výměru důchodu na 10 procent průměrné mzdy. To by zvýšilo životní úroveň seniorů s nízkými důchody.

Výdaje na penze jsou už léta vyšší než příjmy. Systém je tak v deficitu, který za krize činil kolem 50 miliard ročně

V Česku by za pár let podle představ menšinového kabinetu mohl po důchodové reformě následně vzniknout i státní důchodový úřad. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody v současnosti vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která vybírá i odvody. ČSSZ vyplácí penzi 2,88 miliónu lidí. Starobní důchod z nich pobíralo bezmála 2,4 miliónu mužů a žen, kteří v průměru dostávali 11 828 korun.

Samostatný důchodový účet ale neexistuje, je součástí rozpočtu. Vláda proto plánuje oddělení účtu od státní pokladny. Důchodový účet a odvedené pojistné by pak mohla spravovat veřejná instituce. Vyplácela by z něj penze. „Mluvíme tady o státním důchodovém úřadu,“ vysvětlil premiér.

Výdaje na penze jsou už léta vyšší než příjmy. Systém je tak v deficitu, který za krize činil kolem 50 miliard ročně. Letos by mohl vzniknout díky nynější vysoké zaměstnanosti a odvodům z rostoucích výdělků několikamiliardový přebytek.

Do neděle definitivní verze

Ve čtvrtek stanul Babiš poprvé v roli premiéra tváří v tvář bossům českého průmyslu a odborovým předákům a snažil se je přesvědčit o tom, že program jeho vlády si zaslouží širokou podporu. Tu se mu zřejmě podařilo získat, když po jednání prohlásil: „Nezaznamenal jsem, že by podpora nebyla.“

Kapitáni průmyslu i odboráři byli ve svých vyjádřeních opatrnější. Řada bodů programového prohlášení včetně důchodové reformy se jim líbí, s řadou mohou souhlasit, ale mají i kritické výtky a připomínky. „Do soboty připomínky zapracujeme do vládního prohlášení,“ opakovaně slíbil premiér. V neděli mají podle něj jeho znění doladit všichni ministři.

Zaměstnavatelé vítají slib dobudovat jaderné elektrárenské bloky a také podporu digitalizace

„Vítáme, že řada věcí jde pozitivním směrem, k negativním bodům jsme se vyjádřili,“ řekl po jednání předseda největší odborové ústředny Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Ani podle něj na jednání nezaznělo, že by navrhovaný dokument někdo odmítl. „Jestli se z toho dá říct, že je (programové prohlášení) podporujeme, tak i tak se to dá interpretovat,“ dodal odborový předák.

Odbory kladně hodnotí třeba záměr upravit penze a minimální mzdu, vadí jim mimo jiné slibované snižování sociálních odvodů a rychlé vydávání pracovních povolení cizincům. Odbory varují i před udržováním nízkých mezd, jejich růst má naopak pozitivní dopady na hospodářský růst. Trvale prosazují i to, aby byly po dobu nemoci placeny i první tři dny nemocenské.

„Je to politický dokument, pro nás jsou rozhodující věcná témata,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Zaměstnavatelé konkrétně vítají slib dobudovat jaderné elektrárenské bloky a také podporu digitalizace. Podle nich by vláda měla ale také rozhodnout o termínu přijetí eura.

Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se na zasedání tripartity současně shodli, že pro Českou republiku není žádná alternativa mimo Evropskou unii. „Naprosto zásadní je, aby ČR zůstala ukotvena v EU a v NATO. To je zásadní, jakékoliv útoky považujeme za nezdravé a iracionální,“ konstatoval Hanák.