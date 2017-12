Poštovní služba funguje ve Spojených státech jako nezávislá agentura federální vlády a podle svého webu nepobírá na provoz žádné peníze od daňových poplatníků. Její sazby neurčuje prezident, ale jím jmenovaná Poštovní regulační komise. Ta v listopadu zvýšila ceny za balíkové zásilky o dvě procenta.

Amazon založil Jeff Bezos, který zůstává jeho hlavním výkonným ředitelem. Podle agentury Bloomberg je nejbohatším člověkem na světě. Bezos také vlastní list The Washington Post, který opakovaně sklízí Trumpovu kritiku.

Why is the United States Post Office, which is losing many billions of dollars a year, while charging Amazon and others so little to deliver their packages, making Amazon richer and the Post Office dumber and poorer? Should be charging MUCH MORE!