„Představme si třeba platformu na sdílení golfových holí. Golfista potřebuje své golfové hole jen určitý počet dní v roce, řekněme o víkendech, a tak se rozhodně je ve všední dny sdílet, pronajímat. Po čase zjistí, že mu sdílení vrátilo investici do holí a spící majetek mu generuje určité bohatství.



Pokud zjistí, že má více poptávek, než svým jedním balíkem holí může uspokojit, může ho napadnout pořídit si druhý balík, třetí balík. Nebo desátý a padesátý a může to prostřednictvím digitální aplikace půjčovat. Původní sdílení majetku tak může přerůst v digitální podnikání. Rozhodně bych ale neřekl, že to první je v pořádku, a to druhé v nepořádku.



Určitě bych nikomu nediktoval, že půjčovat jeden balík holí je v pořádku a 39 balíků už je v nepořádku a že od tohoto počtu si musím pořídit koncesi a každou hůl mi musí certifikovat nějaký úředník. Navíc je tu odpovědnost výrobce produktu, který investuje nemalé prostředky a je povinován rozsáhlou regulací, aby byl produkt bezpečný a dobře sloužil účelu. Nerozlišuje přitom, zda s golfovou holí bude hrát majitel, nebo jestli si ji od něj někdo půjčí,” uvedl ekonom Aleš Rod v rozhovoru pro Novinky. [celá zpráva]