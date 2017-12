Informoval o tom v pondělí předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) Karel Havlíček.

Největším problémem podnikatelů v Česku je přitom nedostatek pracovníků. České podniky poptávají 213 tisíc zaměstnanců.

„Fakt, že liberecký úřad práce pomáhá německým kolegům s náborem českých pracovníků, zní v době, kdy naše firmy již nevědí, jak přilákat pracovníky, a kdy cíleně náš stát redukuje příliv zahraničních zaměstnanců, zcela neuvěřitelně,” řekl Havlíček.

„Výsměch podnikatelům v regionu”



Nejsložitější je podle asociace situace právě v pohraničních oblastech, kde je dlouhodobě nejvíc těch, kteří využívají lepších mzdových podmínek v blízkých německých městech a obcích.

„Úřad práce by se měl především soustředit na zajištění stability našeho trhu, hledat nástroje pro podporu našich firem, a ne pomáhat odlákat pracovníky do Německa. Je to výsměch všem podnikatelům z regionu. Budeme chtít jednat s ředitelkou Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, kde budeme požadovat vysvětlení, a hlavně okamžité ukončení těchto aktivit,” dodal předseda AMSP.

V Česku je rekordně nízká nezaměstnanost - jen 3,5 procenta. Na konci listopadu bylo v zemi bez práce 265 tisíc lidí, přičemž zhruba 200 tisíc lidí ve skutečnosti nemá podle Havlíka o práci dlouhodobě z různých důvodů zájem. Nabídka práce je tak výrazně vyšší než reálná poptávka, ačkoliv mzdy rostou nejrychleji za posledních deset let.

Za třetí čtvrtletí vzrostla průměrná mzda o 6,8 procenta na 29 050 korun. Přesto mají podnikatelé problém lidi sehnat a doslova si je přeplácejí. Zaměstnání v Německu je ale atraktivní, i práce jen za minimální mzdu se lidem vyplatí, ta je totiž zhruba třikrát vyšší než ta česká.