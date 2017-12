„Zatím je to určitý prototyp, určitá úroveň vývoje do dnešního dne. Samozřejmě ještě neprošel vojenskými zkouškami a až následně, když se odstraní všechny nedostatky, budeme vědět, co to vozidlo musí mít na sobě navěšené. Jaké zbraňové systémy, ochranné systémy, jaké způsoby překonávání,“ řekl ve středu slovenský ministr obrany Peter Gajdoš po ukázce ve vojenském prostoru nedaleko Bratislavy.

Test transportéru

FOTO: MO SR

Resort obrany předpokládá, že až 70 procent vozidla se bude vyrábět na Slovensku. Domácí obranný průmysl chce ministerstvo obrany zapojit do modernizace ozbrojených sil Slovenské republiky v maximálně možné míře. „Tak, aby slovenské společnosti dostaly co největší prostor a zbrojní výroba na Slovensku opět ožila,“ dodal Gajdoš.

Slovenská vláda v polovině listopadu souhlasila s akvizicí maximálně 81 kusů transportérů 8x8 a 404 kusů vozidel 4x4. Slovenská armáda by měla mít tato vozidla k dispozici postupně od roku 2018 do roku 2024.