„Rozhodli jsme se v letošním roce inovovat naši obchodní strategii a začít v návaznosti na aktivity ostatních dopravců rozšiřovat nabídku našich autobusových spojů také na klíčových trasách v dalších evropských zemích – mimo Českou republiku a Slovensko. Linka z Vídně do Budapešti je první vlaštovkou; v příštím roce bude následovat rozšíření našich spojů na území Německa,“ řekla obchodní ředitelka autobusové dopravy RegioJet Marcela Hamříková.

FlixBus spustil své zelené autobusové linky v Česku letos v srpnu. Spojení nabízí také právě na trase Budapešť - Vídeň. Šéf RegioJet a skupiny Student Agency Radim Jančura dříve serveru zdopravy.cz řekl, že pokud žluté autobusy podlehnou v Česku konkurenci FlixBusu, „pošle je všechny do Německa, kde je přivítají s otevřenou náručí”. [celá zpráva]

Autobusy RegioJet budou mezi Vídní a Budapeští jezdit od 4. ledna šestkrát denně v každém směru. Linka bude provozně provázána s linkou Bratislava – Vídeň a budou na ni nasazeny autobusy Irizar.

Nová vlaková linka



Kromě nové autobusové linky Vídeň – Budapešť, provozuje RegioJet z a do Vídně autobusové linky do Bratislavy, Prahy a Brna. Vídeň je také zastávkou na mezinárodních autobusových linkách RegioJetu z ČR do Itálie a v letní sezóně také do Chorvatska.

Vedle autobusových linek zahájí RegioJet také již tento týden v neděli provoz na vlakové lince Praha – Brno – Břeclav – Vídeň.