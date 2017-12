Ve středu o tom informovala agentura Reuters. Na letadlo s 55 sedadly, které má stát 200 miliónů dolarů (4,3 miliardy korun), má Boom už 76 předběžných objednávek. První stroje mají být uvedeny do provozu kolem roku 2025. Létat budou rychlostí Mach 2,2, což je o deset procent rychleji než dosud nejrychlejší britsko-francouzský Concorde, který naposledy odstartoval před 14 lety.

Společnost Japan Airlines je první komerční leteckou společností, která vývoj letadla finančně podpořila. Má opci na nákup až 20 letounů Boom. Japan Airlines je druhou největší leteckou společností v Japonsku.

Vizualizace nadzvukového letadla Boom's 55 a v pozadí menší nadzvukový letoun Boom's XB

FOTO: Reuters

Denverská firma už od investorů získala 51 miliónů dolarů (1,1 miliardy korun). Mezi investory jsou podniky soukromého kapitálu 8VC, RRE, Lightbank, Y Combinator a Caffeinated Capital, stejně jako Sam Altman, Paul Graham a Greg McAdoo. K dodavatelům komponentů patří General Electric, Honeywell International a nizozemská TenCate Advanced Composites.

V USA nadzvukové lety zakázali



Firma z Denveru uvedla, že letenky na cestu jejím nadzvukovým letadlem by díky efektivnější spotřebě paliva měly být o 75 procent levnější než letenky do Concordu. Srovnatelné by měly být se současnými cenami byznys třídy.

Odborníci však stále nejsou zajedno v názoru, zda pravidelné nadzvukové lety, které byly v USA zakázány v roce 1973, nad velká města vůbec patří. Důvodem obav jsou rázové vlny a následný sonický třesk, který vytvářejí. Boom ale tvrdí, že sonický třesk jejich stojů bude v porovnání s Concordem výrazně slabší.