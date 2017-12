Akcie ČEZ se na hranici 500 korun dostaly poprvé při pátečním závěru pražské burzy. Energetická firma oznámila, že vede exkluzivní jednání s jedním zájemcem o bulharská aktiva a také informovala o tom, že fondu ČEZ poskytne Evropská investiční banka miliardu korun na inovace. [celá zpráva]

Nad hranicí 500 korun se akcie ČEZ prodávaly naposledy v listopadu 2015.

Nedávno byla v EU schválena dohoda na snížení objemu vydávaných povolenek CO2. To by mohlo během dvou až tří let poslat výrazně nahoru jak ceny CO2, tak ceny elektřiny. Petr Bártek, ekonom České spořitelny

„Za aktuálním vývojem ceny akcií vidím především vývoj cen elektřiny, které v minulosti spolu navzájem poměrně úzce korelovaly, nicméně v letošním roce akcie ČEZ za elektřinou zaostávají. Ve výsledcích se ale promítnout nejdříve v roce 2019 s ohledem na to, že ČEZ má pro příští rok již drtivou většinu své produkce předprodanou,” uvedl pro Novinky analytik Komerční banky Miroslav Frayer.

„Z pohledu výroby zároveň očekáváme v následujícím období vyšší využití jaderných zdrojů, když jejich odstávky by měly být způsobeny jen výměnou paliva a pravidelnými udržovacími opravami. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrazně efektivnější způsob výroby elektřiny, měl by se promítnout i do vyšší ziskovosti celé firmy,” domnívá se Frayer.

Růst velkoobchodních cen elektřiny považuje za klíčový důvod i ekonom České spořitelny Petr Bártek. „Nedávno byla v EU schválena dohoda na snížení objemu vydávaných povolenek CO2. To by mohlo během dvou až tří let poslat výrazně nahoru jak ceny CO2, tak ceny elektřiny,” řekl Novinkám. Upozornil ale na to, že EU současně tlačí na zvyšování energetických úspor.

Analytik vidí politická rizika



„Schválení těchto cílů by mohlo výhled na růst cen výrazně zabrzdit kvůli poklesu poptávky po povolenkách. Pro další růst akcií ČEZ proto bude kritický vývoj kolem schvalování těchto cílů,” dodal Bártek.

Podle analytika Patrie Tomáše Sýkory mohly apetit investorů okolo ČEZ podpořit i rostoucí šance, že tuzemská energetická skupina přistoupí v příštím roce ke svému rozdělení. Potenciál pro další výraznější růst akcí ale nevidí.

„Podle našeho názoru je růst ceny akcií ČEZ nyní do značné míry vyčerpán. V případě ceny uhlí, a tedy i elektřiny vidíme větší šance pro pokles cen v nejbližších měsících než na pokračování růstu. Investoři také podle nás zcela ignorují rizika, která může přinést menšinová vláda ANO s podporou KSČM či SPD,” řekl Novinkám.

Domnívá se totiž, že se Andrej Babiš pokusí obměnit dozorčí radu ČEZ a jejím prostřednictvím tlačit na změnu nejvyššího vedení v ČEZ, což může především pro zahraniční investory zvýšit nejistotu ohledně strategie a dalšího směřování ČEZ.

Většinovým akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí 70 procent akcií. ČEZ z loňského zisku vyplatil dividendu 33 korun za akcii, na stát připadlo přes 12 miliard korun.